Thiago Medina bloqueó a L-Gante de las redes de Daniela Celis porque le enviaba mensajes privados

Después de varias idas y vueltas en su relación dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Thiago Medina y Daniela Celis lograron seguir juntos y día a día fortalecen su relación. A pesar de que la pareja se muestra muy enamorada, L-Gante volvió a demostrar su interés en la exparticipante del reality y le escribió algunos mensajes por privado en Instagram. Una actitud que generó malestar en Medina.

Consultado al respecto por una notera del ciclo Cortá por Lozano (Telefe), el flamante dueño de una verdulería en Laferrere salió al cruce. “Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé”, expuso para explicar la situación de fondo que lo motivó a tomar esta decisión.

Ante las olas de críticas que recibió el joven de González Catán por varios seguidores, quienes lo tacharon de “tóxico” e “inseguro”, fue la propia “Pestañela” quien salió al paso para justificar las acciones de su novio. Al respecto, contó: “Es que no paraba de mandar mensajes a chicas, todo el tiempo mandaba mensajes, él me mandaba”, se quejó. Thiago Medina y Daniela Celis, en una de las salidas nocturnas que tuvieron en Salta. (Foto: Instagram/thiela_thiago_dani)

Sin embargo, el mal rato se disipó y la pareja se mantiene unida y estable, a juzgar por las historias que comparten en Instagram. Con la apertura del emprendimiento de Thiago, los jóvenes apuestan por dar otro paso en su relación y además del cariño, unen esfuerzos para llevar adelante este proyecto de vida que comparten.

Daniela Celis viajó a Salta con Thiago Medina para reavivar la pasión: “Me volví enamorada”

Si bien Gran Hermano (Telefe) terminó, algunos de los chicos que pasaron por el ciclo quedaron en muy buenas relaciones. Es el caso de Thiago Medina, Daniela Celis y Marcos Ginocchio que se reencontraron en Salta.

El ganador del reality les cumplió la promesa que les había hecho cuando estaban en plena competencia: los iba a llevar a recorrer su lugar de nacimiento y sus puntos turísticos más importantes. Thiago Medina, Daniela Celis y Marcos Ginocchio se reencontraron en Salta. (Foto: Instagram/thi4go_km)

Al mismo tiempo, el viaje puede haber sido el reinicio de un romance que empezó en la casa. Por lo que se ve en los posteos que compartieron, Thiago y Daniela están más juntos que nunca.

En sus redes sociales, Daniela y Thiago compartieron fotos e historias sobre lo que vivieron los últimos días: disfrutaron de comidas típicas salteñas, hablaron con algunos medios locales, subieron al teleférico y montaron caballos en la Quebrada de San Lorenzo.