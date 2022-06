Topa habló sobre su familia inclusiva: "No hablé antes para no perder el trabajo"

Diego Topa siempre resguardó la intimidad de su familia por sobre todas las cosas. Sin romper ese código que impuso, cada vez se anima a compartir más de su vida cotidiana con sus seres queridos. En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), el animador infantil explicó por qué, al principio, no contaba que está en pareja con un hombre y que ambos son padres de Mitai.

“No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo... También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás”, dijo sin vueltas.

Diego Topa acompañando a su hija Mitai en el comienzo del jardín de infantes. (Foto: Instagram @diegotopaok)

Por qué Topa no muestra la cara de su hija Mitai

Topa decidió no mostrar la cara de su hija en redes sociales para darle la posibilidad de que ella pueda elegir su exposición. Mitai nació en enero de 2020 y en otra entrevista previa contó a la experiencia de criar una pandemial: “Nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”.

Sin embargo, ahora que la pequeña está más grande, el conductor se sinceró y admitió que en cualquier momento le va a pedir mostrarse en redes. “Está terrible”, le señaló a Catalina Dlugi.

Diego Topa junto a su hija Mitai (Foto: Instagram @diegotopaok)

Y profundizó en cómo es esta nueva realidad en la que el trabajo vuelve al centro de la escena dentro de su entorno familiar: “Es volver a empezar en muchas cosas, pero sin dejar de disfrutar con Mitai”.

El posteo que hizo Topa por el día del padre

Topa combina en su vida la pasión por el escenario y por la crianza de su hija Mitai. Eso mismo se vio reflejado en el posteo que realizó por el día del Padre. “Nada más lindo que compartirlo con vos. Gracias por enseñarme día a día a ser mejor papá y persona. Es increíble lo que uno aprende y sobre todo recuerda, y en el recuerdo aparecen miles de imágenes de lo que uno vivió con su papá”, reflexionó.

También le dedicó unas palabras a su padre: “¡Gracias a mi papá por darme las alas y herramientas para volar! Ser libre y feliz. Es hermoso tenerte cerquita y que disfrutes a tu nieta”, cerró, con el corazón en la mano.