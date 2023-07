Tras años de conflicto, Luciana Salazar y Cinthia Fernández dejaron atrás sus diferencias: "Tonterías de adultos"

Cuando estaba en pareja con Martín Baclini, entre 2018 y 2019, Cinthia Fernández comentó en más de una oportunidad que no le gustaba la relación que tenía su novio con Luciana Salazar. Lo que más le disgustaba era que la artista lo llamaba al empresario a cualquier horario para hablar de distintas situaciones. De ahí en más, la mediática siempre que pudo le tiró algún palito. Cuatro años después, ese conflicto parece haber llegado a su fin.

Este fin de semana las famosas fueron con sus respectivas hijas a Disney on Ice, donde se sentaron muy cerca y hasta se sacaron fotos juntas. Incluso, a través de sus redes sociales, las dos aprovecharon el encuentro fortuito -que tuvo a Marcelo Polino como intermediario- para anunciar que habían logrado dejar atrás sus diferencias.

Todo indica que la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) y la modelo tomaron el ejemplo de sus hijas, quienes se divirtieron juntas durante todo el evento. “Dio, Bella, Charis y Matu. Los niños siempre enseñan y están lejos de las tonterías de los adultos”, reflexionó Luli en sus redes sociales junto a un video donde se ve a las nenas jugando junto a Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.

Fernández no dudó en republicar el posteo de quien era su rival y sumarle un corazón. Además, hizo una broma sobre este encuentro y aseguró que las buenas vibras tuvieron una sola explicación: la magia de Disney. Luciana Salazar y Cinthia Fernández coincidieron en un evento. (Foto: Instagram / cinthia_fernandez_)

Por qué estaban peleadas Cinthia Fernández y Luciana Salazar

El conflicto entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar se remonta a 2019. La pelea se conoció cuando Martín y Cinthia dieron una nota juntos a propósito de su debut en el Súper Bailando (eltrece). En aquel momento, el empresario rosarino contó que su novia le había pedido que dejara de ver a Luli, quien es amiga desde hace seis años, y reconoció que aunque “respetaba su posición”, le parecía insólito llamarla y, de un día para el otro, decirle que ya no se podían ver más.

Cinthia no negó los dichos de su pareja, pero explicó de dónde provená su desconfianza: “En un momento, le pedí que no la vea más a ella y que no vayan a comer porque ya estaba saturada. A mí, lo que me molesta y me incomoda, como mujer, es la actitud de Luciana. No me gusta que lo gatoneen (sic) a mi novio, que le hable como medio mimosa”.

Cinthia Fernández apuntó en más de una oportunidad contra Luciana Salazar por su relación con Martín Baclini. (Foto: Captura eltrece / américa)

En este punto, aclaró que Martín es un hombre muy transparente -”el señor verdad”, lo llamó- y tiene su celular abierto, sin contraseñas, y suele hablar por teléfono vía bluetooth en su auto, así que ella escucha las conversaciones con Luli cuando él maneja. “A veces voy en el auto y... ¡la mato!”, confesó Cinthia, palabras que acompañó con un gesto de manos en el cuello.

Además, para aportar a su argumento, aclaró que es Luli quien solía llamarlo a Martín y le sugería ir a cenar “para ponerse al día”. “Yo, como mujer, no me manejaría así. Todo bien pero tanta insistencia… Siempre lo llama ella. Estoy diciendo que su manera de manejarse con mi novio no me gusta. Después, con los novios de los demás, que haga lo que quiera”, advirtió.

“No, no, es de a dos. Hablamos siempre de la vida. Ella habla así (en referencia al 'gatoneo') pero con todo el mundo. Hablamos del tema, no tenemos nada que esconder. Si se da para vernos, nos veremos. Y si no se da de acá a dos meses porque estamos los dos con compromisos, bueno... siempre fue así, lo veo muy natural”, cerró Martín.