Tras los comentarios homofóbicos en "Gran Hermano", Jey Mammon y Leticia Siciliani hicieron un descargo

Anoche comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y algunos comentarios de los participantes no tardaron en generar indignación. Martina Stewart Usher lanzó un comentario homofóbico y aseguró que le da asco la bisexualidad, mientras que Tomás Holder lanzó una frase homofóbica. Rápidamente, famosos como Leticia Siciliani, Jey Mammón explotaron en sus redes contra estas opiniones discriminatorias.

Una de las famosas que se expresó al respecto fue Wanda Nara, quien justamente le había dado la bienvenida a los concursantes cuando ingresaron a la casa. La mediática se refirió a esas situaciones más que ofensivas y argumentó que el programa es "la vida misma". "Lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados", analizó.

Por su parte, Jey Mammon se mostró indignado por los dichos de la participante y también de Tomás Holder, otro de los participantes de la casa que no pasó desapercibido por sus frases contra la homosexualidad. Molesto por la situación, hizo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Twitter.

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia, es decir odio y hace daño, lastima. Lo digo con todo el amor del mundo", reflexionó el conductor de La peña de morfi (Telefe). Luego de agradecer por la atención, el conductor recibió cientos de respuestas que apoyaban su descargo. Jey Mammón indignado por comentarios homofóbicos en GH (Foto: Twitter / jeymammon)

El fuerte descargo de Leticia Sicialini contra unos participantes de Gran Hermano

La que también se sumó con un fuerte repudio en sus redes fue Leticia Siciliani. La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) se indignó al escuchar algunas de las declaraciones de los participantes y decidió compartirlo en un posteo crítico con el programa que conduce Santiago del Moro.

La hermana de Griselda Siciliani se hizo eco de los dichos de Tomás Paul Holder y de Martina Stewart Usher. "Hago un personaje en las redes de un Tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier, a la gente le hace reír mucho"; "No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", fueron las frases que la actriz destacó en sus historias de Instagram de todo lo que venía viendo en la tele. Leticia Siciliani indignada por comentarios homofóbicos en GH (Foto: Instagram / letisiciliani)