Tras la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammón dejaría el país

Jey Mammón se encuentra en el ojo de la tormenta después de la denuncia por abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto. Según lo que informaron en Socios del Espectáculo (eltrece), las últimas novedades indican que el presentador tendría pensado salir del país con el objetivo de “salir de la burbuja mediática” en la que está inmerso.

La noticia fue una primicia de Rodrigo Lussich, que dio algunos indicios de los próximos movimientos del exconductor de La Peña de Morfi (Telefe). “Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él”, aseveró.

Acto seguido, contó que Mammón estaría un mes y medio fuera del país: “La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa”. El conductor se quedó sin varios trabajos y contratos tras la denuncia por abuso sexual.Por: web

“Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”, cerró Lussich.

Jey Mammón busca recuperar su vida social: “Después de esta nota voy a salir a la calle”

Jey Mammón abrió una vez más las puertas de su casa para brindar una entrevista en la que se habló acerca de la denuncia realizada por Lucas Benvenuto que lo acusa por el delito de abuso sexual. En esta oportunidad, el reportaje fue realizado por Baby Etchecopar y se trasmitió por el programa Basta Baby (A24).

En esta entrevista Jey Mammón aseguró que no se siente un “muerto social” ni que su carrera profesional esté terminada.

Durante la charla con Etchecopar, el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) analizó la repercusión que tuvo el caso en los medios y también volvió a dar su versión sobre el vínculo que tuvo con el denunciante que, de acuerdo con su versión, no estuvo relacionado con el delito del que lo acusan. Jey Mammón habló a solas con Baby Etchecopar. (Foto: Captura A24)

“No sé qué pasa si salgo a la calle. Tengo mis dudas, para mí la gente no es pel... (...) ¿Sabés qué? Ahora, después de esta nota, voy a salir”, aseguró.

Luego, se manifestó sobre los mismos puntos que recorrió en sus últimas apariciones mediáticas: negar que haya ocurrido una violación, remarcar que siempre hubo consentimiento durante la relación e insistir en que el vínculo empezó cuando el denunciante tenía 16 años.

“Estoy interesado en que expongan a quiénes sí lo hicieron mierda a Lucas. Yo jamás pensé que le estaba haciendo daño, no sabía nada de lo que le había pasado en su vida. Si sabía, le hubiese dicho 'vamos juntos a denunciar'. No me puedo estar comiendo este garrón, no lo puedo permitir”, manifestó en un pasaje de la charla.

Al cierre de la entrevista, volvió a referirse al trato que recibe en algunos programas de televisión que lo “instigan a tirarse desde el balcón” y aseguró que se siente preparado para enfrentar a la opinión pública cara a cara. “¿Sabés qué? Ahora, después de esta nota, voy a salir a la calle”, manifestó casi al cierre de una conversación que se extendió durante una hora.