Tras el incendio y la denuncia por abuso, Roberto Pettinato habló sobre su hijo Felipe: "Se está recuperando día a día"

Roberto Pettinato habló por primera vez de la situación de su hijo Felipe, luego del trágico incendio que destruyó el departamento del joven en el barrio de Belgrano y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

El hecho ocurrió en el mes de mayo pasado y el hijo del músico y conductor se encuentra internado en una clínica para recuperarse de sus adicciones. Pettinato decidió romper el silencio en un programa televisivo y dijo que lo de Felipe “fue una tragedia muy grande, que él está superando día a día”.

El exintegrante de Sumo también habló luego de su relación con las drogas y sobre qué le responde a sus hijos cuando le preguntan por sus experiencias con ese tipo de sustancias. “Ellos no saben si probé o no probé. Saben que yo sé”, dijo.

Roberto Pettinato estuvo como invitado el pasado sábado en La Divina Noche de Dante, el programa que conduce el conferencista e influencer Dante Gebel por elnueve. Allí, el músico y comediante se refirió al momento que está viviendo Felipe, su tercer hijo, que fue noticia en mayo por el incendio de su departamento donde murió Rodrigo, quien era su psiquiatra y amigo, pero también porque en septiembre la justicia lo envió a juicio por el abuso sexual de una adolescente de 15 años, en Olivos.

Las referencias a Felipe comenzaron precisamente con una alusión de Pettinato a la justicia y, de paso, una crítica a los medios de comunicación. “Hay gente que cree que la justicia puede estar desparramada en cualquier parte, en cualquier área”, dijo el exconductor de Duro de domar. Para clarificar sobre lo que estaba hablando su invitado, Gebel intervino y dijo: “Vamos a aclarar a la gente que hablamos del tema de Felipe”. Felipe Pettinato se encuentra internado desde el mes de mayo en un centro de salud mental especializado en rehabilitación para adictos

“Sobre el tema de Felipe y otros temas”, añadió enseguida Pettinato y continuó: “Hay cosas que se dirimen en la justicia y la justicia pertenece, oh casualidad, a los tribunales, no a un programa de televisión. Eso es todo. La justicia no está dentro de un programa de televisión. Ahora, que haya gente a la que le resulta más sencillo sentarse en un programa, hablar e irse, eso es un problema de la ética y moral de cada uno”.

“Lo de Felipe fue una tragedia muy grande”

Cuando se refirió directamente a la situación de su hijo, Pettinato fue claro: “Con respecto a lo de Felipe, fue una tragedia muy grande que él está superando día a día. Pero muy grande. O sea, muy grande y la está superando día a día”.

“¿Lo pudiste hablar con él?”, consultó el anfitrión del ciclo. “Sí. Él está en esta comunidad, Eira, que es maravillosa por como todos se atienden entre todos -respondió Pettinato-. Estamos hablando del tema de la adicción, que todos conocemos. El mundo va camino a convertirse en una gran pastilla, es una cosa que se va desmadrando día a día y él está luchando con eso de una manera espectacular. Se está recuperando día a día”.

“¿Pudiste hablar de padre a hijo?”, inquirió Gebel. “Sí, y él está con gente que es una comunidad impresionante”, insistió el músico y luego reflexionó sobre el tipo de institución en la que se encuentra Felipe. “Cuando se forman comunidades en un país para salvarse entre sí es porque hay una parte que no hace su trabajo, por ejemplo, los gobiernos”, dijo.

“Si nadie te resuelve nada, no te quedás a esperar que un gobierno lo resuelva. Te juntás con cuatro amigos que dicen: 'Chicos, hagamos un guiso para comer, no vas a estar esperando que no... Si llenan el formulario y bajan una app, en 15 años es probable que salgan de la drogadicción. No va a pasar”, ejemplificó Pettinato.

“Eso es lo que hacen estas comunidades, que yo fui y estuve con ellos. Es increíble, es gente que ha tenido problemas muy graves”, añadió. “Es una suerte de Alcohólicos anónimos, que están todos en el mismo bote, que nadie puede decir ya zafé, sino que todos dicen que están tratando de salir. Eso es importante”, acotó Gebel.

“Mis hijos no saben si yo probé”

En otro tramo del programa, el conductor quiso saber cómo era la relación de Pettinato con sus hijos más pequeños, Esmeralda y Lorenzo, y qué les responde cuando le preguntan sobre determinados temas relacionados con sustancias ilegales. “Vos estuviste mucho en el ámbito del rock, sin entrar mucho en detalle, tampoco sin demonizar, estuviste también en el teatro, la tele, la noche. Ahora que te agarra la curva de la vida y te preguntan (tus hijos) por la droga, por el alcohol, ¿qué les decís?”, preguntó Gebel.

“Lo de la droga te voy a decir una cosa -replicó Pettinato-. Mucha gente me pregunta: '¿Y vos probaste?' Y yo, ni loco, menos en televisión, voy a ser partícipe como esa gente que dice: 'Yo probé pero no me hizo nada'. Mis hijos no saben si yo probé o no probé”.

“Pa, vos a los 20 y pico...”, imitó el conductor del ciclo lo que podrían decirle los hijos al músico, y él contestó: “No, soy un tipo que sé del rock y sé de las cosas que rodeaban en el rock y punto”. A continuación, puso de ejemplo de un hombre de rock que no consumía drogas al líder de Sumo. “Como Luca Prodan, que me decían: 'Luca era bravo, ¿no?'. Era un tipo que era alcohólico y punto. Ni yo lo podía creer, tomaba su litro y medio de ginebra por día”, cerró Pettinato.