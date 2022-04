Tras su casamiento, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio afirmaron que no vivirán juntos

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio son marido y mujer. Muchos imaginaban que su casamiento iba a ser un paso previo a la convivencia, pero ambos confirmaron que ese nunca fue el plan. Todo seguirá como hasta ahora: mismo edificio, departamentos distintos. Una decisión que, concuerdan, tiene “una cuota de romanticismo”.

“A nosotros nos funciona vivir así. Está bueno, porque hay días en los que ella está todo el tiempo conmigo, otros días no, va y viene...” explicó el conductor, después de dar el sí, al aire de El Corresponsal (TN).

Lo que quedó claro es que ambos prefieren conservar sus espacios. “No hay nada establecido. Estamos siempre juntos cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo en José Ignacio estuvimos tres meses juntos todo el tiempo. Yo creo que va a seguir así; me parece que está bueno que ella pueda correrse en pijama hasta mi casa o yo hacia la de ella” aseguró en diálogo con Nelson Castro.

Asintiendo a todo lo que decía su flamante esposo, la letrada describió una escena que describe a la perfección su vínculo. “Hay veces que yo llego del estudio y me cambio antes de vernos y de cenar juntos, como si fuera una salida. Es divertido, es lindo. No es miedo a la convivencia. Y aunque no lo crean, convivir con Jorge es muy fácil”, destacó.

Jorge Lanata habló tras dar el “sí” con Elba Marcovecchio: “Quiero estar con ella para siempre”

A pesar de que se resistan a la convivencia, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio tienen en claro que quieren estar juntos el resto de sus vidas. “Me caso porque nos encontramos y porque quiero estar con ella siempre”, expresó el conductor de PPT (eltrece).

El periodista señaló que “muchas veces no se trata de buscar el amor, sino que uno encuentra por azar”: “Me encontré con Elba. Creo en Dios, pero no soy católico practicante, pero ella sí y decidimos casarnos”.

Por su parte, la novia se mostró muy emocionada: “Casarse es un proyecto de vida, es elegirse para el resto de la vida. Jorge apareció en mi vida y desde ese instante fui más feliz y es lo que quiero para el resto de mis días”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el "sí" anoche en una ceremonia para 120 personas. (Foto: Movilpress)

Lanata y Marcovecchio tienen dos hijos cada uno. Consultados acerca de las reacciones al enterarse de que se iban a casar, ambos coincidieron en que fueron muy buenas.

La abogada señaló que los chicos quisieron participar: “Los míos estaban felices. Valentino le entregó los anillos a Jorge y Allegra es un poco más tímida y le dio un poco de vergüenza, pero ellos están felices porque lo aman a Jorge”. “En mi caso tengo a Bárbara y a Lola y estaban muy felices”, afirmó el periodista.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, la intimidad de la boda

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el 'sí' en una ceremonia para 120 personas en Exaltación de la Cruz. Entre los presentes se destacaron figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la política.

Los invitados en el medio de la ceremonia del año. (Foto: José Pereyra Lucena)

El sábado, a partir de las 19, comenzaron a llegar los primeros invitados: Yanina Latorre, Chano Charpentier, Luciana Geuna, Diego Leuco, Mauricio Macri, Marina Calabró, Rodolfo Barili, Maru Duffard, Mariana Fabbiani, Nicolás Wiñazki y Martín Tetaz, entre otros.