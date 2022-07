Tras una denuncia de filiación, Pablo Lescano reconoció a su hijo de 21 años

El miércoles el programa de Intrusos (América) comenzó con un enigmático, donde brindaron como pistas que el protagonista sería una figura muy querida y popular. Minutos después la panelista Maite Peñoñori reveló que se trataba de Pablo Lescano, quien había recibido un reclamo de filiación en la Justicia, por parte de un joven de 21 años. Según contó la periodista, ya realizaron el ADN que comprobó que es su hijo, pero todavía existen reclamos cruzados y una compleja historia detrás de este avance en la causa.

Peñoñori explicó que el pedido legal comenzó en noviembre del 2021, y en febrero de este año quedó asentado que comparten vínculo sanguíneo, y el músico -que ya es padre de Bianca, Tomás y Mara- lo reconoció y le dio el apellido. “Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia”, aseguró, y siguiendo su relato en forma cronológica, precisó: “Tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años”.

Mientras mostraban en la pantalla algunos fragmentos del expediente judicial que reflejan todo el proceso, la panelista aseguró que el joven cumplirá en agosto 22 años, y habría visto a Lescano tres veces en persona. Sin embargo, la situación actual es delicada porque el muchacho se encuentra internado en rehabilitación: “Él está bien, su mamá lo acompaña muchísimo, pero ella siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años, es lo que lo habría hecho ingresar en las adicciones”.

“No solo no tuvo el cariño, sino que este vínculo tan conflictivo le habría generado algunos problemas que lo llevan a la internación”, detalló sobre lo que le transmitió la madre del muchacho. “Cuando Pablo intentó acercarse también tuvo unas recaídas, entonces sentía que era un vínculo que no fluía”, expresó, y aclaró que la prueba de paternidad la realizó directamente con el cantante de Damas Gratis. Cuando Florencia de la V quiso saber los motivos detrás del escaso contacto entre ambos en el último tiempo, Maite deslizó: “No es tanto Pablo, creen que es más la mujer de Pablo que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real, porque él tenía en algunos momentos la intención”.

Cabe recordar que el artista está en pareja con Cecilia Calafell, con quien se casó en 2008. “La madre fue la que lo acompañó a él en ese momento, y ojalá que ella se anime a hablar más adelante, porque es protagonista de esta historia también; y ahora lo que ella siente es que parte de la recaída de las adicciones de su hijo tiene que ver con el rechazo por parte de Pablo”, remarcó Peñoñori, y se apoyó en la documentación legal para corroborar que todavía faltan pasos a seguir en el ámbito judicial.

Sobre el final aseguró que el joven de 21 años, de quien prefirió resguardar el nombre por el momento, no conoce a sus hermanos ni tiene vínculo con ellos. “Sí lo reconoció y le dio el apellido, pero ahora, hay un reclamo económico por todos estos años”, concluyó, y a partir de ahora el pedido seguirá su curso en la Justicia.