Twitter le suspendió la cuenta a El Dipy: Nunca me van a callar, y ahora me voy a poner peor

El Dipy recibió anoche la mala noticia de que Twitter había suspendido su cuenta luego de la denuncia anónima de un usuario. El músico recurrió entonces a otra cuenta, que ya había utilizado en enero frente a un episodio similar.

Rápidamente, mediante Instagram y TikTok, donde tiene cerca de medio millón de seguidores en cada una, llamó a sus fans a sumarse a esta dirección, para no dejar de generar repercusiones con cada una de sus acusaciones contra la clase dirigente, que tanto ruido mediático generan.

"Me aparece la cuenta suspendida, ¿por qué será? Hagan rt y corran la voz que seguimos por acá". Luego, se explayó en un nuevo mensaje en el que fue más directo al realizar una lectura política sobre esta inesperada circunstancia. "Con la suspendida (SIC) de la cuenta, los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores acá, también tengo Instagram y TikTok Jajaja. Nunca me van a callar. Y ahora me voy a poner peor. Y voy a usar las tres redes", advirtió.

Fue con sus mensajes en Twitter primero, y con las apariciones televisivas después (pasando por Intratables, hasta sentarse con Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand), cómo el cantante de cumbia comenzó a incomodar a la clase política en general, y al Gobierno en particular.

"Un día yo estaba con mis dos hijos en mi casa frente a la tele y dije: '¿Esta gente va a hacer esto con mis hijos?'. Me quiero ir de este mundo y que mis hijos tengan un laburo, una carrera y puedan salir adelante. Así no se puede. Me enojé. Al principio, la gente no entendía, pero después hubo una explosión con lo que yo decía. Sentí miedo. Soy simplemente un ciudadano común y corriente", rememoró, sobre su incursión en las redes con sus comentarios sobre la realidad económica y social del país.

Recordemos que las opiniones del músico en las redes sociales suelen generar muchas repercusiones en los medios de comunicación, como cuando días atrás posteó foto de los cortes de carne a precios populares cuyo estado generaron indignación. "Un pedazo de grasa, ni a un perro se le da esto. Se cagan en la gente, se cagan en el hambre de la gente", posteó El Dipy.