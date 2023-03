Última nominación en "Gran Hermano": Hay cuatro participantes en placa

Este miércoles se llevó adelante la última gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig fueron las tres participantes que quedaron en placa.

Nacho Castañares, que cuenta con la inmunidad tras convertirse en líder, ya se metió en la gran final. Sin embargo, de acuerdo a las nuevas directivas del reality, no podrá salvar a ninguno de sus compañeros de la placa.

El próximo domingo, el público deberá eliminar a uno de los nominados. Y tras cuatro meses de competencia, se conocerá los cuatro finalistas del reality en la emisión 2022/2023. Así quedó la placa de la última gala de nominación de Gran Hermano. (Foto: Captura Telefe)

La última gala de nominación en "Gran Hermano" y el misterio de la valija

Según informó Santiago del Moro, este miércoles se llevó a cabo la última gala de nominación. "El miércoles las cosas van a cambiar", sostuvo el conductor.

Acto seguido, reparó en la valija que ingresó Walter Alfa Santiago en su visita a la casa más famosa del país. "Dentro tiene la fecha de culminación del reality", reveló.

Uno a uno, a quiénes nominaron los participantes de "Gran Hermano"

Romina Uhrig en la última gala de nominación. (Foto: Captura Telefe)

Romina Uhrig fue la primera participante en entrar al confesionario. "Le voy a dar dos votos a Camila. La primera vez que hablé de ella dije que me daba buenas energías, pero después hubo cosas que me hicieron dudar. (...) Tiene cosas que no comparto y no me gustan. Te das cuenta cuando alguien quiere venir a arreglar las cosas o generar un conflicto. No sé si son celos o competencia... Y hoy me cansé y se lo dije en la cara: miente y actúa", sentenció.

Luego apuntó contra Marcos: "Este voto me duele un montón darlo porque además él me salvó la semana pasada. Se lo doy porque a Juli no se lo puedo dar. Pero sé que al Primo lo ama la gente". Marcos Ginocchio en la última gala de nominación. (Foto: Captura Telefe)

El segundo en entrar al confesionario fue Marcos Ginocchio. "Los dos primeros votos para Julieta y el otro para Camila. Cada vez somos menos y, por más que las quiero, voto a las personas con las que tengo menos afinidad", sostuvo. Julieta Poggio en la última gala de nominación. (Foto: Captura Telefe)

La tercera en ingresar al confesionario fue Julieta Poggio. "Mis primeros dos votos van a ser para Camila. Con ella tuve muchas idas y vueltas porque siento que somos muy parecidas en algunos aspectos y muy distintas en otros. En lo personal siento que en algunas ocasiones es egoísta (...) Y en el sentido del juego, hay cosas que siento que las hace para las cámaras y me parece injusto que tenga información de afuera", apuntó.

Después, añadió: "El segundo voto es porque no la voy a nominar a Romi, así que voy con el primo. Lo quiero, es una buena persona, pero si tengo que decir en sentido de juego me parece que no es arriesgado. Sé que eso lo hace porque él es así y es como la gente lo eligió". Camila Lattanzio en la última gala de nominación. (Foto: Captura Telefe)

A su turno, Camila Lattanzio aprovechó para hacer catarsis: "Mis primeros dos votos van para Romina", dijo y argumentó enumerando distintos episodios en los que sintió que la exdiputada tuvo malos tratos, comentarios despectivos y burlas. "El otro es para Marcos. Lo quiero, pero lo voto porque es una persona que sé que es fuerte". Nacho Castañares en la última gala de nominación. (Foto: Captura Telefe)

Por último, entró a nominar Nacho Castañares. "Le voy a dar dos votos a Camila porque creo que va a ser la que más votos tenga. Y un voto para Marcos, no por nada en especial sino porque no me gusta repetir votos y tal vez con esto se empata o desarma un empate", explicó.