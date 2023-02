Un influencer mandó un dron al jardín de Gran Hermano y asustó a los participantes

A horas de que un nuevo participante abandone Gran Hermano (Telefe), un drone sobrevoló el jardín de la casa más famosa del país y provocó terror. Más tarde, un influencer uruguayo se adjudicó la responsabilidad del hecho y explicó por qué lo hizo.

Todo ocurrió en la tarde del sábado cuando Julieta, Camila, Alfa y Daniela estaban en el parque. “Un drone, un drone”, exclamó en voz baja Poggio. Inmediatamente, sus compañeros miraron al cielo en busca del objeto. Pestañela lo señaló y se preguntó si traería información del exterior.

Todos saludaron, pero Julieta se mostró preocupada al ver que el drone bajaba y se les acercaba. Entre gritos, Camila atinó a correr, Alfa improvisó una especie de escudo con un almohadón y Julieta y Daniela se protegieron de la misma forma. Fue entonces que la producción del reality cortó la transmisión. Un drone sobrevoló el jardín de Gran Hermano y provocó terror entre los participantes. (Foto: Captura Telefe)

Quién y por qué hizo sobrevolar un drone en el jardín de Gran Hermano

Después de algunas horas de misterio, Martín Lema se adjudicó la responsabilidad del hecho. Se trata del influencer uruguayo que días atrás quedó envuelto en un escándalo tras serle infiel a Noemí Alan con Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina.

En su perfil de Instagram, Lema publicó una seguidilla de videos que prueban que fue él. “Voy a volar este drone con mi canción 'Maredo' a la casa de Gran Hermano”, anunció dando cuenta de que era una manera de promocionar su tema. Martín Lema contó que fue él quien sobrevoló con un drone la casa de Gran Hermano. (Foto: Instagram /martinlema23)

Acto seguido mostró en pantalla partida el momento en el que hacía volar el objeto y la reacción de los participantes al verlo, entre ellos, Alfa que le revoleó un almohadón. “Me quiso tirar el dron de un almohadonazo y no pudo. No quiero hablar mal, pero si gana Gran Hermano, estaría bueno que se compre unos lentes porque no ve nada”, lo chicaneó.

“Mareado”, el videoclip en el que habría empezado el romance entre Martín Lema y Camila Deniz

Hace un par de semanas, Martín Lema lanzó “Mareado” su último tema y videoclip donde participan varios famosos. Allí se puede ver al artista bailando, cantando, bebiendo y besándose con distintas mujeres, entre ellas, Camila, la hermana del exparticipante de Gran Hermano. "Mareado", el tema de Martín Lema. (Foto: Captura Youtube)

En la grabación se puede ver a varios famosos, entre los que se destacan Horacio Cirio, el papá de Jésica Cirio, a La Chabona y a las hermanas de Thiago. Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano", sería la tercera en discordia en la relación de Martín Lema y Noemí Alan. (Foto: Captura Youtube)

Quién es Martín Lema

Martín Lema tiene 25 años y es estudiante de periodismo. Tal como puede verse en su perfil de la red social Instagram, donde reúne más de 21 mil seguidores, tiene como hobby entrevistar a distintos famosos entre los que se destacan figuras tales como Silvia Peyrou, Jorge Lafauci, Gastón Trezeguet, Sandra Villaruel, Mariano Israelit y Morena Rial.

Lema ha protagonizado varios romances. En mayo del 2021, Silvia Süller anunció que se casaría con él. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, Silvia sufrió una gran desilusión y todo había llegado a su fin. Indignada, sentenció: “El que con niños se acuesta, mojado se despierta”. En enero del 2022, Lema volvió a conquistar a otra famosa: Alejandra Pradón, a quien conoció cuando la contactó para una entrevista. La relación con Pradón llegó a su fin y a mediados del año pasado confirmó su relación con Noemí Alan al aire de Mitre Live donde le propuso casamiento. Sin embargo, ahora hace dos semanas la engañó con Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano.