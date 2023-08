Un periodista aseguró que Luis Miguel envió a dobles a cantar por él en Argentina

En las últimas horas, la impecable puesta en escena del cantante Luis Miguel en su primer recital en Buenos Aires, se vio empañada por una desopilante teoría: se sospecha que en realidad el Sol de México no se encuentra en el país, sino un doble. Con la duda instalada sobre todo en redes sociales, el periodista Luis Ventura no solo se sumó a la discusión con su filosa opinión, sino que además se refirió al polémico caso de la madre del artista Marcela Basteri.

En conversación con el notero Matías Vázquez, el actual presidente de la APTRA se mostró incrédulo ante el arribo del artista. “Agarrá una foto de hace quince años y una foto ahora”, opinó. Su interlocutor inmediatamente entró en duda y le planteó si realmente Luis Miguel estaría dispuesto a permitir que un reemplazo tome su lugar en el escenario. Ante esto, Ventura redobló la apuesta: “Tenés razón, uno no. Trajo tres”.

No conforme, el también panelista del ciclo A la tarde (América TV), mencionó a la madre del intérprete, quien lleva décadas desaparecida. Sin filtros, el mediático aseveró que “A la mamá la encontrás en el (Hospital Neuropsiquiátrico) Moyano. Lo dije siempre y lo voy a repetir 200 veces”.

Ante sus dichos, Vázquez le consultó si no temía algún tipo de represalia legal por parte del mexicano, al hacer mención de un tema tan público como sensible para él. “Ojalá, porque entonces le voy a decir 'bueno, vamos a ver a la señora y que se haga un ADN”, contestó Luis Ventura sin filtro.

Por qué en las redes aseguran que un doble de Luis Miguel es quien dará los shows en Buenos Aires

Luis Miguel comenzó su seguidilla de conciertos en la Argentina. El músico mexicano se presentó en el Arena de Buenos Aires junto a una gran banda y repasó sus mejores éxitos.

Pero, además de los comentarios positivos del concierto, desde Twitter y TikTok comenzó a circular la teoría de que la persona que se presentó en el concierto no es el verdadero Sol de México, sino un reemplazo. Las reacciones antes su llamativo cambio físico. (Fuente: Twitter/ @_Pastel)

Esta alocada versión se debe al gran cambio físico que mostró el cantante de “Dame”, con una importante pérdida de peso, su rostro con facciones distintas y un llamativo bronceado. Así, Micky se volvió tendencia en Twitter.

“Estoy en condiciones de afirmar que este es un Luis Miguel impostor. No por su apariencia física, sino porque en ningún momento del video maltrata al sonidista”, “¿a quién trajeron? Ese no es Luis Miguel”, “Este no es Luis Miguel se murió y lo reemplazaron como a Paul McCartney”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social que ahora lleva una X como ícono.

Por su parte, Jimena Barón no se quedó lejos de esta polémica que en la plataforma fue expuesta mediante memes, videos y fotos comparativas del verdadero Luis Miguel con el supuesto doble que se presentó en Buenos Aires. Haciéndose eco de la tendencia y también adhiriendo a la sorpresa por el enorme cambio físico del cantante romántico, La Cobra escribió en su perfil de Twitter: “Muero por ir a ver a Luis Miguel pero no sé si es Luis Miguel”.