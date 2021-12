Una moza publicó el momento en que conoció a Rodrigo de La Serna y el actor le respondió con una singular referencia

Rodrigo de la Serna es uno de los actores más queridos por el público. No solo se celebra su talento, también su calidez. Cada tanto se vuelve tendencia en las redes sociales por su trabajo en ficciones nacionales o éxitos a nivel internacional, pero en las últimas horas su nombre se viralizó por una razón muy distinta: la foto que se sacó con una moza.

La que compartió la imagen fue la chica a través de Twitter. “Estás trabajando normal y de la nada tenés que atender a Rodrigo de la Serna”, publicó ella hace algunos días. Y, aunque se tomó su tiempo, el protagonista de Okupas y otros éxitos le respondió con una referencia explícita a su trabajo en La Casa de Papel. “Espero que no se haya ido sin pagar ese, tiene cara de atracador”.

Las reacciones de los usuarios a la propina que le dejó Rodrigo de la Serna a una moza

En la foto se puede ver que el actor dejó más de 200 pesos sobre la mesa tras tomarse un café. Ese monto hizo que muchos usuarios dieran su opinión acerca de la propina. “¿Te deja pesos de propina? Se robó miles de lingotes de oro, mínimo que deje uno”, lanzó irónicamente @SofiBeneitez7 en referencia a la actuación de Rodrigo en la exitosa serie española. Y @NFTSOLANALOVE añadió: “Dos gambas de propina por un café pedorro, qué hombre”.

Por supuesto que no faltaron otras expresiones de cariño para el artista. “¿Si sos atracados por qué no me robás el corazón?”, le preguntó @_gggeno. Esa frase se repitió en varios comentarios y muchos tuiteros no dudaron en definir a de la Serna como “el hombre definitivo”.

La reacción de los usuarios a la foto de Rodrigo de la Serna con una moza. (Foto: Twitter)

