Votó Fátima Flórez: Es un día hermoso, un día de esperanza y de alegría

Fátima Florez, pareja del candidato a presidente Javier MIlei, llegó para cumplir su deber ciudadano en el barrio de Palermo pasadas las 17:00 hs. con un look muy informal y mucho más despojado del que suele utilizar habitualmente. Al retirarse del colegio, dialogó con la prensa local y nacional apostada en el lugar y aseguró: “Es un día hermoso, un día de esperanza y de alegría”.

Flórez también declaró sobre lo sucedido en el Teatro Colón, cuando los presentes increparon con cánticos su pareja, y aseguró que iba a estar presente en el búnker. Y dijo que había visto “muy bien” a su novio. “Es más, recién me estaba diciendo que me estaba viendo por la tele. Cuando yo estaba metiendo el sobre, me dijo: 'Te estoy mirando'”, contó. Pero evitó hablar de su posible rol de primera dama.

Cabe recordar que el pasado octubre, en momentos de realizarse las elecciones generales para presidente, la llegada de la humorista al colegio del barrio de Palermo generó un enorme revuelo de tal magnitud que la policía cerró de manera imprevista las puertas del establecimiento una vez que la imitadora las cruzó para dirigirse a su correspondiente mesa. Esto generó las quejas de otros votantes que estaban esperando por ingresar y también de muchos usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su enojo. Así las cosas, ella misma decidió aclarar qué fue lo que sucedió.

“Yo nunca en mi vida cerré una escuela, no la cerraría, no tengo el poder para hacerlo. Y si tuviera ese poder, nunca lo usaría de esa manera. Fue terrible todo lo que dijeron, una injusticia enorme. Nunca en mi vida hice ni haría eso. Así que por favor averigüemos quién dijo eso, porque la que quedó mal fue mamita. Y eso no está bueno. Fui a votar en taxi, me volví con los chicos como cualquier persona y si tengo que hacer una cola de cinco horas, la hago”,