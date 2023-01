Wali Iturriaga es "La Jenny": "Lo que hago es un humor sano"

El arte cambió por completo la vida Wali Iturriaga. El humorista nacido y criado en Corrientes, se animó a dejar su carrera ligada a la preparación física, y su propio gimnasio, para mudarse a Buenos Aires y explotar sus entretenidos personajes. Sobre el nuevo rumbo profesional, aclara: "Creo que sin querer me fui preparando toda mi vida para esto que me está pasando ahora".

El presente lo encuentra con "La Jenny", una mujer que expone sus problemas de pareja (Juan Carlos) y suma miles de likes en cada video. Ella será la protagonista del espectáculo en Mar del Plata durante la temporada de verano. "Quisimos apostar por algo nuevo, mucho más profesional y pensado", asegura sobre el show que brindará en el Teatro Neptuno de lunes a jueves.

“Pienso que el éxito de la Jenny es porque la gente se siente relacionada, no porque sean iguales a la Jenny o Juan Carlos, sino porque conocen a alguien así o les pasó algo similar a lo que ocurre en los videos. Ambos generaron empatía con la gente y les encanta, es un humor sano y viene por ese lado. Me da la sensación que se ponen mucho la camiseta con estos personajes y se ve en el teatro, la gente va dispuesta a festejar todo.”

"Mi vida fue mutando un montón, yo me dedicaba a otra cosa hasta hace cuatro años. Venía con más de 30 años de carrera en el ambiente fitness pero a la par siempre hacía cosas relacionadas al arte. Toqué siempre con grupos de rock, hice giras, estuve vinculado a la escritura, a la pintura. No sé si fue animarme a dar el salto, hoy pienso más que nunca que fue lo que tenía que pasar."

“Soy un agradecido porque se me cumplieron casi todos los sueños que tuve, incluso algunos que nunca había soñado. Siempre me pongo metas y hoy es romper más fronteras todavía, llegar más lejos con el show en general, no solo con un personaje.”