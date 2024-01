Wanda disparó contra la China : Yo no copio a nadie y nunca quiero lo que tiene otro

No hay nada que irrite más a Wanda Nara que le mencionen que imita a alguien. Porque si algo caracteriza desde sus inicios a la mediática es su estilo particular, siempre a la vanguardia de la moda. Así, la exconductora de Masterchef (Telefe) se ha mostrado muy versátil en cuanto a sus looks a lo largo de los años. Con su cabellera rubia platinada, ahora morena, y sus cambios a la hora de vestir, la mujer de Mauro Icardi ha hecho de su nombre una marca registrada.

Durante los últimos días se instaló una polémica que molestó a la empresaria. Los internautas, siempre atentos a los detalles en redes sociales, advirtieron que tanto Wanda como la China Suárez usaban la misma bata de baño. Se trataba de una prenda de toalla con dibujos de Hello Kitty. Así fue como la primera en salir a dar su opinión fue la actriz, quien desde su affaire con Icardi se convirtió en la rival de la reciente ganadora del Bailando italiano. “Chicos, consíganse un problema honesto”, arremetió apenas se enteró que la vincularon con la misma prenda que usa Wanda. “Con la cantidad de cosas que pasan, chicos... Creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además”, concluyó indignada.

Wanda Nara mostró que usó la bata de Hello Kitty cuando nació su hija Isabella (Instagram)

Finalmente, la respuesta de la hermana de Zaira Nara Zno se hizo esperar. Fiel a su estilo frontal, la mediática utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto. Primero, mostró en sus historias de Instagram varias imágenes en donde se la podía ver con la bata en cuestión en diferentes momentos de su vida. Cuando nació su hija Francesca (fruto de su relación con el futbolista del Galatasaray), cuando se enfermó se sometó al tratamiento médico que le indicaron de urgencia, mientras estaba recostada junto a sus nenes, Constantino y Benedicto López, durante un viaje en un avión privado junto a su esposo, y también junto a su íntimo amigo, Kennys Palacios, donde aclaró: “Él odia mi bata Hello Kitty”, y también contó que esa prenda en Roma “le trajo suerte”. Luego, en otra foto al lado de Mauro, contó: “También la odia, cero sexy, esto es pandemia en Paris”.

Wanda Nara respondió a la polémica de la bata que tiene y que también usa la China Suárez (Instagram)

Wanda Nara mostró todas las situaciones de su vida donde usó la bata de Hello Kitty y le respondió a la China Suárez (Instagram)

Más adelante, continuó: “En Paris una marca muy top intentó convencerme de cambiar por una con mis iniciales, y nuevita. Y no pudo. Pero esa marca no pudo y dormí todas mis siestas entre grabaciones con ella puesta en Telefe, y también me trajo suerte”. Entonces, concluyó, lapidaria: “En fin, nunca copio a nadie, porque nunca quiero lo que tiene otro. Y porque siempre consigo todo lo que quiero”. Junto a una imagen suya con la polémica bata sobre una cama y con el premio que obtuvo en el Bailando con las estrellas de Italia a su lado. Luego, le consultó a sus seguidores: “¿Alguien tiene algo así que ama y usa hace mil años?”.

La China Suárez con la misma bata que usa Wanda Nara (Instagram)

Dando por finalizado el tema, Wanda se dedicó a disfrutar del festejo de cumpleaños de su hija Francesca. La nena cumplió 9 en Turquía, más precisamente en Estambul, donde está viviendo toda la familia para acompañar a Mauro en su trayectoria por el club de fútbol. Junto a su mamá, Nora Colosimo, la mediática organizó una celebración junto a las amigas de la nena en su departamento. Con una mesa repleta de dulces bien al estilo argentino, las chicas disfrutaron de charlas y de música. No faltaron las papas fritas, ni el resto de los snacks salados más populares y tampoco estuvieron ausentes las masitas y alfajores de chocolate con dulce de leche. La fiesta terminó cuando Fran sopló todas las velitas que estaban encima de su torta y luego las nenas jugaron a un divertido karaoke.