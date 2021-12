Wanda Nara habló otra vez de la China Suárez y la destrozó

Wanda Nara (34) sigue dando de qué hablar. Es que en las últimas horas la empresaria se quitó el apellido de casada y, como si eso fuera poco, arremetió otra vez contra Eugenia la China Suárez (29), quien meses atrás tuvo un affaire con su esposo, Mauro Icardi (28).

Para empezar, la esposa del delantero del Paris-Saint Germain sacó el apellido Icardi de su cuenta de Instagram, donde la siguen nada más ni nada menos que 10 millones de usuarios, para volver a utilizar el suyo de soltera. Es decir, Nara.

Además, compartió en la mencionada red social un adelanto del segundo capítulo del especial que hizo con Susana Giménez (77) en la capital francesa, donde ella vive con su familia desde junio del 2020 y fue el epicentro del affaire entre Mauro y la China.

"Necesito que lo vean... hace rato no me divertía tanto", le dijo Wanda a sus seguidores en los comentarios de ese video en el que ella aparecía recorriendo París con la diva de los teléfonos. Juntas fueron a un parque de diversiones, se subieron a una montaña rusa, y visitaron un sex shop. Pero también aprovecharon un momento a solas para hablar nuevamente de la actriz.

"¿Mauro escuchó algo de la nota? ¿Qué le pareció?", le preguntó la Su a Wanda en medio de un viaje en auto. "Le gustó, le pareció linda...", le contestó la hermana de Zaira (33) con cara de pocos amigos y visible incomodidad.

Entonces, la modelo se refirió a la entrevista que la figura de Telefe le había hecho días atrás, y opinó: "Difícil era". "Muy difícil. Pero estuviste muy bien, muy educada, sin nombrar a quien todo el mundo sabe...", le contestó Susana en referencia a Eugenia.

"Sí, obvio... Yo creo que contando lo que pasó después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Habrá gente que se sentirá reflejada con esa situación y gente que no", comentó Wanda. "Por supuesto, pero te digo que esto fue un loquero", agregó la conductora.



Wanda y Susana en París junto a Kenny Palacios, el peluquero y maquillador de la empresaria. Foto: Instagram

"El problema es que estamos hablando de una persona que... no fue un caso aislado este, fue reiterado lo de ella. No es el primer caso que pasa", lanzó la ex de Maxi López (37) en alusión a las separaciones de Eugenia Tobal (45) y Nico Cabré (41) y Pampita (43) con Benjamín Vicuña (43), que se dice, fueron por la China.

"Sí, ya sé, hubo varias separaciones... es verdad", le dio la razón la presentadora y le preguntó si la China la había llamado por teléfono. "No, yo la llamé", aclaró Wanda. "¿Y qué le dijiste? ¿Te quedaste con algo? ¿Estuviste también tan educada?", quiso saber Susana. "No sé si estuve tan educada. No, no estuve tan educada...", reconoció la modelo.



Y sumó: "Aparte yo creo que la libertad tuya, de ser libre, termina cuando estás lastimando a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido y un montón de cosas". "Por supuesto", comentó una vez más Susana.

La China Suárez y Mauro Icardi tuvieron un affaire meses atrás.

"Por algo las cosas pasaron también, de esto que pasó, cómo tenían que pasar o hubo un Dios, o Mauro realmente quería estar conmigo y hubo un Dios de su lado... Podría haber sido peor", concluyó la esposa del jugador del PSG, dando a entender que este no llegó a concretar con la actriz.

Cabe destacar que, de momento, se desconocen los motivos por los que Wanda volvió a usar el apellido de su padre, Andrés Nara, en su cuenta de Instagram. Al parecer, ella y Mauro siguen juntos, aunque hay quienes dicen que la separación entre ellos sería una decisión ya tomada.

"Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra. Wanda está tratando de ver como hacen con los hijos para terminar la relación de mejor manera", aseguró el periodista Juan Etchegoyen tras la entrevista que Susana le hizo a Wanda en París.