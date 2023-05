Wanda Nara le envió una fuerte indirecta a L-Gante: "Aunque me utilizaste, te enamoraste de mí"

Parecía que los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante habían quedado en el pasado. Sin embargo, la versión cobró fuerza en los últimos días porque se mostraron muy cómplices en los Premios Gardel y también se dedicaron varias indirectas en Instagram.

En ese sentido, después de un posteo en el que se refirió a “el chico del barrio, el turro y el empresario”, la mediática volvió a lanzar una frase que se interpretó como un mensaje para el referente de la cumbia 420.

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste. Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, expuso en un posteo donde se fotografió en lencería. El posteo que Wanda Nara le dedicó a L-Gante. (Foto: Instagram / wanda_nara)

La frase pareciera hacer referencia a “El último romántico”, el tema que L-Gante le dedicó a la conductora de Masterchef (Telefe) a fines del año pasado y en donde describía lo que sentía por ella.

Wanda Nara confundió a todos con el último mensaje que le dedicó a Mauro Icardi en Instagram: “Mi debilidad”

Wanda Nara publicó una confusa historia en su cuenta de Instagram este sábado, en la que aparece Mauro Icardi junto con sus hijas Isabella y Francesca en el campo de un estadio de fútbol. Sobre la foto, la modelo escribió “Mi debilidad”, cuando hasta hace apenas 24 horas se dejó ver sin su alianza matrimonial, y en días pasados confirmó su separación del futbolista.

Con respecto a la confusa publicación, se creyó en principio que su “debilidad” refería únicamente a las nenas que comparte con Icardi. Sin embargo, un detalle dejó a la empresaria en evidencia: esta vez decidió no ocultar la etiqueta de su esposo y la dejó expuesta discretamente al pie de la captura. Wanda Nara y sus confusos posteos dedicados a Mauro Icardi tras su supuesta separación. (Foto: Instagram / wanda_nara)

La postal incluso fue replicada en el perfil de Twitter de ElEjercitodeLAM con un escrito que reza “Wanda siendo Wanda de nuevo”. La morocha no dudó en contestar el posteo, pero solo logró generar más confusión: “Obvio mi amor si me copio me copio de mí”. Esto despertó las más variadas reacciones entre los internautas.

Aunque para muchos el último gesto de Wanda (aunado a su decisión de volver a usar su anillo de casada) podría ser un indicio de una nueva reconciliación en puerta, hay detalles que no parecen coincidir. Muy fiel a su estilo enigmático, la conductora de MasterChef (Telefe) posteó una foto en la que aparece un significativo mensaje a libre interpretación: “Aprende la diferencia entre la conexión y el apego, una te da energía, la otra te la roba”.