Wanda Nara se reconcilió con su papá y pasaron un día en familia

. En sus redes sociales, la empresaria compartió una serie de fotos familiares que incluyeron a sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. De esta manera, demostró que las nenas conocieron a su abuelo.

Aunque parecía que la relación entre la mediática y su papá no tenía vuelta atrás, ambos decidieron dejar sus diferencias de lado. “Nara-López-Icardi- en Buenos Aires”, escribió la mediática en un posteo donde confirmó que tras años distanciados lograron hacer las paces. El posteo de Wanda Nara: confirmó la reconciliación con su papá, Andrés Nara. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

La unión familiar fue celebrada entre sus seguidores y su propia familia. Es que tanto su hermana, Zaira Nara, como su mamá, Nora Colosimo, reaccionaron con emojis de corazones. Wanda Nara sorprendió con su domingo familiar. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

Andrés también se mostró emocionado por el reencuentro. “Mis amores”, escribió junto a una de las postales en la que se lo veía con su hija y con sus nietos. En la reunión también estuvo Zaira junto a su hija Malaika. Andrés Nara compartió fotos junto a Wanda y Zaira y demostró que se reconcilió con su hija mayor. (Foto: Captura Instagram /andres_r_nara)

Por qué Andrés Nara no conocía a sus nietas

Aunque Wanda evitó durante mucho tiempo referirse a su papá, él dejó en claro no tenían ningún tipo de relación. Incluso, en abril, en diálogo con Intrusos (América), Andrés reconoció que no conocía a Isabella y a Francesca, las dos hijas de la empresaria con Mauro Icardi.

“Desgraciadamente, yo tengo mi personalidad, no lo voy a negar. No estamos en la mejor sintonía. Con Zaira hablamos, igual hace bastante que no lo hacemos, pero hay una parte que se complica y que puede ser la distancia y las situaciones personales: ellas no quieren que yo esté en los medios, pero para nada. Las entiendo”, había expresado. Andrés Nara con sus hijas Wanda y Zaira (Foto: archivo)

Tras asegurar que siempre fue un padre muy presente y que las acompañó en todo lo que pudo, sostuvo que el alejamiento respondió a una sumatoria de cosas, entre ellas la separación de la madre de las chicas y sus intentos “equivocados” para que la empresaria continuara su relación con Maxi López.

La faceta mediática del papá de Wanda y Zaira Nara

Tras dos décadas de amor, Andrés Nara y Nora Colosimo se separaron. Para ese entonces, sus hijas Wanda Nara y Zaira Nara ya tenían una gran trayectoria en los medios. Lejos del perfil bajo que siempre había mantenido, el empresario comenzó a hacer polémicas declaraciones y a compartir detalles de su vida privada.

Si bien en el 2020 Zaira declaró que esa actitud de su papá le había molestado, en el aire de PH, Podemos hablar (Telefe), dijo que intentó entenderlo y que por eso jamás interrumpió el vínculo.

“Con mi viejo me pasó de decir 'voy a ponerme en su lugar para ver qué sentiría yo en esa situación', porque me generaba mucha controversia verlo tan expuesto (...) Yo nunca dejé de hablarle, pero sí me molestaba verlo sentado en un programa. Al final terminé entendiendo que si este es mi laburo y a mí me encanta y me apasiona, por qué a él no podría pasarle lo mismo”, se sinceró.

Pero no ocurrió lo mismo con Wanda, ya que tras su separación de Maxi López, su papá tomó partido por su exyerno. Mientras él hacía todo tipo de declaraciones contra su hija, ella siempre guardó silencio.