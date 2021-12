Wanda Nara respondió con un posteo los cuestionamientos que le hicieron por no encargarle la torta a Joaquín Nahuel

Hace unas semanas un niño llamado Joaquín Nahuel se hizo famoso en su cuenta de Twitter cuando se viralizó su historia: vendía tortas para pagarse una costosa operación por las quemaduras que había sufrido en parte de su cuerpo.

Tal como ocurre en estos casos, muchos famosos se hicieron eco de la situación y no solo apoyaron la iniciativa del pequeño a través de sus redes sociales para llegar a millones de seguidores, sino que algunos, tal el caso de Wanda Nara, se comprometieron a comprarle una torta para un evento familiar.

"Me encantaría que puedas hacer la torta de cumpleaños para mi hijo en Argentina", le escribió la mediática en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 10 millones de seguidores, cuando todavía estaba en París y organizaba el festejo de Constantino, previsto para el domingo 19 de diciembre en su casa de Nordelta.

"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Podés lograr todo lo que soñás y más", le puso Wanda a Joaquín como respuesta a un video que había subido el pequeño, quien explicaba que pese al bullying que le habían hecho en Twitter, había decidido reabrir su cuenta y seguir vendiendo tortas para costearse la operación.

Lo cierto es que Wanda llegó al país el 13 de diciembre y no paró: inauguró su local de cosméticos en un shopping, celebró su propio cumpleaños con amigas e hizo una producción de fotos para la revista Gente.

Hasta que llegó el día: el domingo pasado le festejó los once años a su hijo Constantino, hijo que tuvo con Maxi López en su mansión de Nordelta. Fiel a su costumbre la empresaria compartió la celebración en sus redes sociales y grande fue la sorpresa cuando varios usuarios la cuestionaron por descubrir que la torta de Mario Bros no era de Joaquín Nahuel, pese a su promesa, sino que era un bizcochuelo de varios pisos, especialmente decorado para la ocasión.

Desde la cuenta de Instagram Chusmeteando mostraron una captura de pantalla en la que se ve un posteo de Mauro Icardi y el comentario de un usuario preguntando: "¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?". A lo que el pequeño pastelero respondió: "Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada".

La explicación de Wanda

Enterada de la situación, y con la noticia instalada en casi todos los medios de que no había cumplido con su promesa, Wanda posteó una historia con una foto del pequeño preparando una torta, y dio su versión.

"El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido para Joaquín", justificó, dando a entender que como Icardi no estuvo presente en el festejo, se va a realizar uno nuevo. Aunque esta nueva promesa no se condice con la respuesta que dio Joaquín, quien había dicho que la empresaria no se había comunicado nunca con él, por lo que la torta todavía no fue encargada, por lo menos hasta la publicación de Wanda.