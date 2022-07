Will Smith se disculpó con Chris Rock y afirmó que quiere hablar con él: "Estoy acá para cuando estés listo"

El actor Will Smith le pidió disculpas a Chris Rock por haberle pegado un cachetazo en medio de la última ceremonia en la que se entregaron los Premios Oscar. Lo hizo a través de un video que subió a sus redes sociales.

“Me acerqué a Chris y el mensaje que me dieron es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, lo hará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy acá para cuando estés listo”, aseguró.

Qué le dijo Will Smith a Chris Rock sobre el cachetazo que le pegó en los Oscar

En el mensaje que compartió en un video en su canal de YouTube, el actor de Men in Black, además de pedirle perdón a su colega por la situación que le hizo vivir, también se mostró arrepentido por cómo actuó, con la familia del humorista.

“Esa fue una de las cosas que en ese momento no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, comentó.