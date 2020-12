Yanina Latorre: "Rocío Oliva tenía a Diego Maradona dopado, borracho y le pegaba"

En medio de las acusaciones de Yanina Latorre contra las hermanas de Diego Maradona, a quienes acusó de que eran mantenidas por él, la panelista reveló otro llamativo dato. Esta vez sobre la ex pareja del ídolo, Rocío Oliva.

La panelista contó sin filtro: “Rocío habla de que está separada desde hace un año y medio, que no lo ve desde esa época, es verdad. Cortar, cortaron hace un año porque ella tenía otra persona y lo dejó, pero Rocío hasta junio de este año, se acuerdan que lo mudaron de Bella Vista a Brandsen, tuvo injerencia”.

Además aseguró que la joven ejercía violencia fisíca contra Maradona: "Aunque se enoje y me llame, lo tengo escrito y tienen pruebas que no me las quisieron dar porque si no se enterarían quién es la fuente y se metería en un problema esta persona. Rocío manejó todo. Lo tenía dopado, es verdad que le daba cervezas, le pegaba y lo tiró por una escalera”.

Ante la sorpresa de sus compañeras y Ángel de Brito en "Los Ángeleles de la mañana", la mediática amplió la información: “El año pasado ella lo deja y Maradona no lo entendía, pero ella siguió manejando todo. Dejó al tal Charly, que era el secretario de Diego y los 'ojos' de Rocío ahí adentro". Y agregó: "Por ejemplo, si se hacían compras de supermercado para Diego, la mitad iba para la mamá de Rocío. La casa de Rocío y la mamá tiene un puesto de diarios que le puso Diego. La guita que podía sacar la usaba para mantener al hermanito, a la mamá y al padrastro, que estuvo trabajando para Maradona y, cuando se descompuso, estaba comiendo empanadas”.

Luego fue más lapidaria contra la joven y afirmó: “Lo esquilmaron. Lo tenían todo el día drogado con calmantes, borracho y cuando Diego quería decidir o hacer algo. Dopado no saben con qué. Era muy difícil de entrar porque Rocío manejaba todo. Tiene un carácter tremendo. Y, la frase textual de mi fuente es, 'le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna'. Le llenaba la cabeza a Diego y es verdad lo que decía del hijo de Verónica Ojeda”.

Además, Yanina contó qué situación hizo que Oliva se alejara definitivamente de Diego: “Esta persona me dice que miente totalmente cuando dice que no lo vio. Hasta junio lo vio, por eso la sacan a Rocío. Porque cuando Rocío lo tira a Maradona por la escalera porque no sé qué quería hacer él, se cae y se disloca el hombro, estaba la mamá del Chino Maradona, que parece que es la de 'armas traer', se agarraron a trompadas Rocío y la mamá del Chino y ahí fue cuando se la sacaron de encima a Rocío”.

Y concluyó polémica: “Ese mismo día fue el que Charly afanó y encontraron la caja de seguridad abierta. Por eso Rocío empieza a laburar en Polémica en el bar porque ya no tenía más 'caja diaria' porque Charly, según esta fuente, le afanaba a Maradona para él y para Rocío”.

