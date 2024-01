"¡Yo soy Argentina!": la contundente respuesta de Camila Morrone en los Emmys 2024

Tras las demoras ocasionadas por la huelga de actores y escritores que se llevó a cabo durante varios meses en Hollywood en el 2023, finalmente anoche se celebró la gala de los Premios Emmys 2024. El Peacock Theatre de Los Ángeles recibió a todas las figuras nominadas en la edición número 75 de la premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

La alfombra roja se llenó de celebridades, pero Camila Monrroe se destacó: llevaba un vestido rojo minimalista que sobresalía con el tono castaño oscuro de su pelo.

El conductor y periodista Axel Kuschevatzky la entrevistó y le comentó que si bien había nacido en Estados Unidos, no podía dejar de considerarla argentina. "¡¿Cómo no?!", reaccionó ella de manera intempestiva. "¡Yo soy argentina. Mi mamá y mi papá nacieron en Argentina. Toda mi famiia está en Argentina... Mis tíos, mis abuelos... No tengo a nadie en Estados Unidos. Esto de no ser argentina, de no ser latina, nunca más, ok?", lo apuró.

Luego comentó: "Acabo de volver de Buenos Aires, aparte. Fui para Navidad, para pasar Año Nuevo. Estuve en la Patagonia, en Punta del Este. La pasé muy bien". Y al terminar la entrevista, volvió a remarcar su amor por Argentina. Tipaza total Camila Morrone demostrando lo que es ser latina y argentina de verdad en Hollywood. #Emmys pic.twitter.com/2iC1iJ9ehW — Baini 📷🧣 (@Lbaini) January 16, 2024