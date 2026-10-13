ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 13 de octubre

Después del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ANSES reactivó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Según el calendario de pagos completo, el organismo previsional comenzará a pagar del martes 13 al viernes 16 de octubre a los siguientes grupos de beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana:

Documentos terminados en 4 y 5 : martes 13 de octubre .

y : martes . Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre .

y miércoles . Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Quiénes reciben hoy las pensiones no contributivas. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran esta semana:

Documentos terminados en 2 : martes 13 de octubre .

: martes . Documentos terminados en 3 : miércoles 14 de octubre .

: miércoles . Documentos terminados en 4 : jueves 15 de octubre .

: jueves . Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran esta semana:

Documentos terminados en 2 : martes 13 de octubre .

: martes . Documentos terminados en 3 : miércoles 14 de octubre .

: miércoles . Documentos terminados en 4 : jueves 15 de octubre .

: jueves . Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF, quiénes cobran esta semana:

Documentos terminados en 2 : martes 13 de octubre .

: martes . Documentos terminados en 3 : miércoles 14 de octubre .

: miércoles . Documentos terminados en 4 : jueves 15 de octubre .

: jueves . Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Asignación Por Embarazo (AUE), quiénes cobran esta semana:

Documentos terminados en 1 : martes 13 de octubre .

: martes . Documentos terminados en 2 : miércoles 14 de octubre .

: miércoles . Documentos terminados en 3 : jueves 15 de octubre .

: jueves . Documentos terminados en 4: viernes 16 de octubre.

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran esta semana:

DNI terminados en 4 y 5 : martes 13 de octubre

: martes DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 14 de octubre

: miércoles DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran esta semana:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran esta semana

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)