ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 13 de octubre

Después del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ANSES reactivó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Según el calendario de pagos completo, el organismo previsional comenzará a pagar del martes 13 al viernes 16 de octubre a los siguientes grupos de beneficiarios:
Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana:
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Quiénes reciben hoy las pensiones no contributivas. (Captura: ANSES)
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran esta semana:
- Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.
Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran esta semana:
- Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.
Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)
SUAF, quiénes cobran esta semana:
- Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.
Asignación Por Embarazo (AUE), quiénes cobran esta semana:
- Documentos terminados en 1: martes 13 de octubre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 14 de octubre.
- Documentos terminados en 3: jueves 15 de octubre.
- Documentos terminados en 4: viernes 16 de octubre.
Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)
Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran esta semana:
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran esta semana:
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.
Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran esta semana
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)