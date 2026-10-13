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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 13 de octubre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

13 Octubre de 2026 00.23

Después del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ANSES reactivó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Según el calendario de pagos completo, el organismo previsional comenzará a pagar del martes 13 al viernes 16 de octubre a los siguientes grupos de beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Quiénes reciben hoy las pensiones no contributivas. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las pensiones no contributivas. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Asignación Por Embarazo (AUE), quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 1: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 2: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: viernes 16 de octubre.

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran esta semana:

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran esta semana:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran esta semana

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

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