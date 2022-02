Horóscopo del día domingo 13 de febrero de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Las discusiones comenzarán desde muy temprano para ti en el día de hoy. Y el resto de la jornada no será mucho mejor. Paciencia.

Amor: Vivirás en un constante estado de tensión con tu pareja durante la jornada de hoy. Mide tus palabras a la hora de reaccionar.

Riqueza: Ciertos comentarios que hubieran sido emitidos por ti han generado cierta hostilidad con algunos pares laborales. Cuidado.

Bienestar: No puedes tener una existencia dedicada únicamente a obtener dividendos. Existen otros factores a tener en cuenta en la vida además del dinero.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Tienes tu propio programa, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. Puede haber confusión y debes plantear las cosas de manera clara.

Amor: Desencuentros en la vida conyugal. Quienes estén noviando disfrutarán del romance, y prosperará el diálogo y los acuerdos.

Riqueza: Cuenta lo menos posible sobre tus proyectos, ya que estás rodeado de gente que no siempre tiene las mejores intenciones.

Bienestar: No tomes tan a pecho los cuestionamientos que te hacen otras personas. Ni siquiera tú eres perfecto, escúchalos para poder mejorar.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: No olvides la ética, si eres capaz de llevar a cabo lo que deseas sin mirar a tu alrededor, obtendrás severas críticas. Ten cuidado.

Amor: En tus relaciones amorosas podría haber tensión, lo que tal vez se deba a una mala comunicación. Sé claro al expresarte.

Riqueza: Con un negocio que cierres estos días, alcanzarás una importante solidez económica que se apoyará en tu rendimiento productivo.

Bienestar: Encandilarás y convencerás a los demás con tu ímpetu y pasión por vivir. Intenta aplicar tus teorías sobre la vida, a la tuya.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Saber escuchar consejos y ser comprensivo con los demás te permitirá alcanzar grandes logros en la vida, en diferentes ámbitos.

Amor: Tal vez sientas cierta soledad o decepción en tus relaciones. Esto podría suceder porque la comunicación no es buena.

Riqueza: Es un día ideal para viajar, mostrar tu talento y rehacer compromisos que habían caducado hace tiempo.

Bienestar: Conocerás y aprenderás mucho hoy. Pon tu experiencia al servicio de la comunidad y participa en obras de caridad, que te harán sentir mejor persona.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Hay una tendencia al error que te puede provocar exigirte, puedes evitarla si tienes cuidado, lo que significa estar atento.

Amor: Estarás muy sensible. Las relaciones con la persona que te gusta o con tu pareja, tendrán una buena dosis de romanticismo.

Riqueza: En tu trabajo, te conviene evitar los megaproyectos arriesgados y dedicarte a las pequeñas operaciones, que tienen óptimas posibilidades.

Bienestar: Si no realizas ninguna actividad física, tendrás que llevar un régimen con rigurosa severidad para evitar la obesidad. Cuidado con los excesos.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Tu tendencia a hacer lo que quieres sin comprometerte, te llevará a una situación incómoda en cierta negociación.

Amor: Confía en tu pareja como hasta ahora, porque no te dará ningún motivo para no hacerlo. El amor verdadero puede con todo.

Riqueza: Excelente día para toda clase de trámites y pequeñas inversiones, especialmente si tienes negocios o trabajas de manera independiente.

Bienestar: Si estás sensible y con tendencia a tomar las cosas por el lado negativo, sólo haz un esfuerzo, podrás superar esto y seguir confiando en ti mismo.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Lograrás grandes avances en la superación de ciertos miedos personales e inseguridades profundamente arraigadas.

Amor: No debes confundir amor con simpatía o lastima, nadie es digno de una relación solo por compasión. Aclara tu mente.

Riqueza: Lograrás salir airoso de muchas circunstancias de tensión que te abordarán durante la jornada de hoy. Aprovéchalo.

Bienestar: Aprende a tomar los consejos en función de su procedencia. Se tú mismo el artífice de tus éxitos y único responsable de tus derrotas.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Las responsabilidades te pesarán como nunca, y sólo sentirás cierto alivio cuando la familia y los amigos ofrezcan su ayuda.

Amor: La pasión se diluye, todo está a punto de romperse pero algo hará renacer una apagada llama en tu interior. No te resignes al fracaso.

Riqueza: Has hecho una inversión que parece no marcha bien. Pon en marcha alguna estrategia para salvar las pérdidas que se podrían ocasionar.

Bienestar: La comunicación tiene efectos terapéuticos. Habla con tus amigos, te sentirás mejor y descubrirás que algunos de tus problemas no existen.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Revolución en tu cabeza, no puedes actuar por impulso porque tú mismo te pondrías la soga al cuello. No sobreprotejas.

Amor: En el amor sufrirás algunas controversias debido a tu tendencia a complicar las cosas y caer en la trampa de tus laberintos.

Riqueza: Deberás tener mucho cuidado con la forma en la que divulgas información sobre tus proyectos. No digas más de lo necesario.

Bienestar: No te sumes a la voluntad de los demás si sientes que estás actuando en contra de tus principios. Si algo no te gusta, no tienes por qué estar allí.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Jornada completamente positiva de principio a fin. El destino te tiene reservados grandes momentos para el día de hoy.

Amor: Tu pareja desempeñará un rol clave en la resolución de ciertos problemas familiares por venir. Dale más cabida en tu vida.

Riqueza: Jornada laboral sin mayores sobresaltos te tocará vivir en el día de hoy. Apégate a tu itinerario y todo irá sobre ruedas.

Bienestar: No puedes huir toda tu vida de los fracasos que en algún momento te causaron dolor y angustia. Eventualmente deberás enfrentarlos y vencerlos.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Te librarás de un gran peso que oprimía tu pecho en la jornada de hoy. Esto abrirá un nuevo y mejor mundo ante tus ojos.

Amor: Aprende a hacer más participe a tu pareja de tus sentimientos y emociones. Procura no aislarte en la relación.

Riqueza: Todo irá a pedir de boca en el día de hoy si te apegas a tu itinerario. Procura no improvisar o dejar factores sin cuidado.

Bienestar: Recuerda que hay tantas opiniones como personas en el mundo, y la tuya es solo una más entre las otras. Abre un poco tu mente a la variedad.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Estarás lleno de compromisos, principalmente de trabajo y profesionales, que se convierten en un exceso que tienes que cumplir.

Amor: Es posible que su ímpetu provoque rupturas dolorosas en el plano emocional. Sin embargo, esto puede ser beneficioso.

Riqueza: Sigue tu buena racha financiera, más si te empeñas en modificar a fondo lo que molesta. Etapa para reformular inversiones.

Bienestar: Lo esencial es dar por tierra con dudas e inseguridades, tener el objetivo en la mira y apretar el gatillo sin vacilar.