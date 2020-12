Horóscopo del día domingo 20 de diciembre de 2020

Aries: Un sueño te despertará hoy con un sabor amargo en la boca. Dale sólo la importancia que merece y saca de él solamente lo positivo.

Amor: Los sentimientos se agolparán y podrías sentirte muy vulnerable. Todos los que te conocen saben qué pasará con ese amor.

Riqueza: Es un buen momento laboral para pedir aumento de sueldo. Explica tus motivos y no seas egocéntrico.

Bienestar: Date un minuto del día a ti mismo. Piensa qué es lo que hace mucho no haces y te gustaba hacer, y sólo hazlo, te lo mereces.

Tauro: Eres uno de los signos del zodíaco por ahora más afortunado, pues todo fluye en tu vida para mejor.

Amor: Aunque no estés pasando por tu mejor momento en el amor, sabrás separar las cosas y disfrutar de una noche erótica sin problemas.

Riqueza: Hay influencias astrales que te ayudarán si decides pedir un aumento de sueldo. Trátalo con mucha delicadeza y altura.

Bienestar: Hay muchas personas malintencionadas cerca, especialmente en el círculo de las amistades. No te distraigas y cuídate.

Géminis: Arremeterás contra todo y todos. Tu familia hará reclamos que sabrás sortear con habitual carisma y buen humor.

Amor: Alguien que no tenías en cuenta terminará por seducirte. Acepta tus propios sentimientos y verás todo con mayor claridad.

Riqueza: Trata de llegar a un arreglo financiero con aquellas personas a las que les debes dinero, y trata de contener tu presupuesto.

Bienestar: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuencias benefician tu vida y la de los que te rodean.

Cáncer: Emociones intensas te llevarán a expresar cierto descontrol. Lograrás claridad en tu mundo interno y tendrás las cosas en orden.

Amor: Hoy te animarás a separar los asuntos laborales y privados y te darás cuenta que así funcionan mejor ambos aspectos.

Riqueza: Los elogios saltan a tu paso debido a un trabajo bien hecho o por haber estado en el momento preciso en el lugar adecuado. Disfrútalos.

Bienestar: Desarrolla cierta objetividad y una tranquila claridad en tus relaciones. De esa manera podrás tener un mejor punto de vista.

Leo: Un hermano, primo o amigo del alma te demostrará su lealtad. Deberás retribuirle de igual forma cuando te necesite.

Amor: Tu imaginación y realismo te proporcionarán una nueva forma de atracción con la que te dispondrás a conquistar el mundo.

Riqueza: Sé cordial y diplomático con tus compa?eros de trabajo, pero no hagas alianzas porque más adelante podrían volverse en tu contra.

Bienestar: Los cambios siempre producen alteraciones, que no siempre son malas. A veces son muy buenas pero ocupan mucho tiempo y energía.

Virgo: Debes recurrir a tu fuerza interior para superar este día. Permanece alerta ante cualquier oportunidad y asegúrate de pisar terreno firme.

Amor: Si estás atento a tu relación, en estos días podrás descubrir detalles reveladores y respuestas a muchas preguntas que te haces.

Riqueza: Una reunión virtual con compa?eros te dará la oportunidad de charlar con alguien que te ofrecerá la posibilidad de un nuevo trabajo.

Bienestar: Los conflictos laborales te alteran de tal forma que sufres dolores de estómago como consecuencia de ellos. No es bueno afligirse y amargarse tanto.

Libra: Hoy será un día problemático, quizá te sientas coartado e incapaz de ver el modo de mejorar las cosas. Ten calma.

Amor: Atrévete a vivir los acontecimientos con mayor intensidad si no quieres arrepentirte luego. Las medias tintas agotan a cualquiera.

Riqueza: Una nueva perspectiva aparecerá en tu oficina. Presta atención, investiga y aprovéchala para escalar en tu promisoria carrera.

Bienestar: Tu sensibilidad es increíble, tanto que haces propios la vida y los problemas de los demás. Esa actitud te acarreará injustificados sufrimientos.

Escorpio: El hogar y la familia van a cobrar mucha importancia a lo largo de todo el mes. Querrás y te querrán, serán días de mucha felicidad.

Amor: Has logrado armonía en tu relación y podrás estrechar vínculos afectivos más fuertes. Aumentará la percepción y el magnetismo.

Riqueza: Los astros te recomiendan que tengas a mano todos los papeles porque podría haber despistes y eso no es bueno para tu reputación.

Bienestar: Una persona se acercará a ti y te invitará al mundo de la meditación. No seas brusco con tu respuesta, hay muchos espacios que te quedan por conocer.

Sagitario: Te cegarán tus propias ilusiones. Haz todo lo que esté a tu alcance para ver con mayor claridad y trata de evaluar pros y contras.

Amor: Despliega todo tu erotismo, genera nuevos juegos amorosos y libera tu mente hacia nuevas experiencias para vivir de a dos.

Riqueza: Estabilizar lo que tienes será mejor que lanzarte a grandes aventuras económicas. Cuida lo tuyo y no hagas grandes gastos.

Bienestar: Las cosas nunca son tan difíciles como se nos aparecen. Recuerda que para todas las situaciones siempre hay un camino alternativo.

Capricornio: Momento de aceptar las cosas tal y como son. Mira a tu alrededor analiza, acepta y disfruta de tu realidad y la de tu entorno.

Amor: Si no dejas de pensar en ti mismo, un día llegarás a tu hogar y te encontrarás con las maletas en la puerta. Intenta escuchar.

Riqueza: Te pones molesto ante los gastos que no hay más remedio que hacer. Luego protestas hasta por los caprichos que tú te das.

Bienestar: La fuerza se posará a tus pies y te dará alas. Podría darte por hacer deporte o limpiar la casa, el caso será no parar.

Acuario: Muchas dudas se resuelven si te planteas si está bien hacer esto. Tu buen criterio pondrá el resto y tus actos serán claros.

Amor: El sentimiento hay que expresarlo, no suponer que está sobreentendido. Dar mucho más es la clave para una buena pareja.

Riqueza: Te van a querer enga?ar al ofrecerte un buen negocio, pero luego las cosas no serán tan fáciles. No te asocies en nada.

Bienestar: Si las ideas para sentirte mejor en el hogar no surgen, cómprate con un libro de Feng-Shui y encontrarás soluciones muy interesantes.

Piscis: Es posible que exista falsedad en la amistad. Las personas alrededor actuarán de una forma voluble, ten cuidado.

Amor: Anímate a una vida más espiritual y muestra el brillo personal que tienes oculto. Resultas muy interesante a muchas personas.

Riqueza: Evita cualquier acción impulsiva con tus superiores hoy. Si actúas de una forma altanera tendrás problemas, mejor no discutas.

Bienestar: No dejes que pensamientos extra?os invadan tu mente. Para estar en armonía, lo mejor será que tomes tiempo para estar al aire libre, aunque sea en un patio, balcón o terraza.