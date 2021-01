Horóscopo del día domingo 24 de enero de 2021

Aries: Una noticia hará que tu jornada de un giro inesperado. Enfrenta los cambios con calma y con la mayor entereza posible.

Amor: Evitas por todos los medios caer en la rutina, pero esta pareja no funcionará por más que hagas lo que hagas.

Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. No les hagas caso.

Bienestar: La nostalgia te invadirá y sentirás pena por relaciones que no pudieron ser y amistades frustradas. Deja al pasado en su lugar, no te deprimas.

Tauro: Si sigues esperando que una ayuda divina solucione tus problemas, estás perdiendo el tiempo. Ocúpate de las cuestiones urgentes.

Amor: Sientes que hiciste lo imposible, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Sincérate y habla con tu pareja.

Riqueza: Si quieres que tus proyectos prosperen, no los comentes demasiado. Hay gente envidiosa que puede robarte las ideas.

Bienestar: No creas que todos tengan una buena imagen de ti. Tu egocentrismo y soberbia hicieron que mucha gente decida alejarse de ti.

Géminis: No creas en todo lo que oigas el día de hoy. Aprende a separar la noticia del chisme y a no darle crédito a cualquier comentario.

Amor: Tu pareja ya no confía en ti, haz mentido demasiado durante este tiempo y ya no cree nada de lo que le dices.

Riqueza: Un viaje junto a tu pareja servirá para afianzar la relación. Invierte algo de dinero en tu felicidad, no sólo en negocios

Bienestar: No tomes tan a pecho los comentarios que hagan otras personas. Si quieres conservar tu salud mental es mejor no te involucres en chismes.

Cáncer: El día de hoy se presenta complicado en cuanto a la realización de trámites. Ten mucha paciencia porque todo se demorará.

Amor: Una persona muy cercana te declarará su amor y te sorprenderá. Sé honesto con ella y exprésale lo que realmente sientes.

Riqueza: No dudes en buscar la ayuda de la familia para resolver tus problemas financieros. Siempre dispuestos, ellos te solventarán.

Bienestar: Tienes trabajo, salud y un pasar económico que permite vivir tranquilo. Piensa en ayudar a quienes lo necesiten, le hará bien a tu alma.

Leo: Trata de no demorarte en los distintos lugares en los que estés. El día se presenta complicado y si te retrasas será peor.

Amor: No siempre encontrarás a la persona que consideras ideal. Lo mejor es encontrar el equilibrio entre la persona ideal y la real.

Riqueza: Pide consejos a un superior para resolver ese problema que tanto te atormenta. El sabrá ayudarte en base a su experiencia.

Bienestar: Eres el preferido de tu familia y eso hace que otros parientes sientan celos de ti. No aproveches esta ventaja, mantén tu humildad.

Virgo: Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones.

Amor: No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos.

Riqueza: No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.

Bienestar: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.

Libra: Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada.

Amor: Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado un relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia.

Riqueza: Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.

Bienestar: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.

Escorpio: Una noticia hará que tu jornada de un giro inesperado. Enfrenta los cambios con calma y todo saldrá perfecto.

Amor: Deja de hacerte el distraído en cuestiones del amor. Es hora de que empieces a involucrarte más con tu pareja.

Riqueza: Renueva tus conocimientos para no detener tu crecimiento profesional. El ambiente laboral está muy competitivo, capacítate.

Bienestar: Tu ánimo no pasará por su mejor momento durante este período. Te sentirás más sensible y no siempre reaccionarás bien ante la gente.

Sagitario: Deja de ver en los demás sólo los defectos, es bueno que le prestes más atención a las virtudes de cada uno. Comienza hoy.

Amor: Trata que tu relación retome su camino de armonía a través del diálogo. Las crisis fueron varias, ahora viene la calma.

Riqueza: Los problemas laborales te acosan y, como si fuera poco, la familia te reclama. Trata de encontrar un equilibrio.

Bienestar: Ten presente que vivir rodeado de mala onda no hace más que perjudicar tu salud mental. Armoniza tu hogar con algunas velas.

Capricornio: Tu casa necesita de tu ayuda. Hay varios arreglos por hacer y hoy es un día ideal para ocuparse de ellos, así que manos a la obra.

Amor: Asegúrate de desmitificar inmediatamente todo tipo de dudas que tu pareja llegue a demostrar. No dejes pasar el tiempo.

Riqueza: No te conviene realizar negocios con amigos, porque surgirán muchos problemas, todos relacionados al dinero.

Bienestar: Un amigo íntimo te hará una observación que te sonará cruel, pero a largo plazo te ayudará mucho. Presta atención a sus palabras.

Acuario: Llama a ese amigo que hace tiempo que no ves. Tiene una gran noticia para darte, que alegrará tu jornada.

Amor: Si puedes hacer que esta relación resurja de las cenizas, es porque amas demasiado a tu pareja. Vuelve a conquistarla.

Riqueza: Deja de lado tu orgullo, acércate a ese compañero que insultaste y pídele perdón. Es de grandes reconocer sus errores.

Bienestar: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunos sahumerios para que abunde la buena onda.

Piscis: Trata de que la jornada termine de manera agradable, organiza una cena con amigos tomando los cuidados necesarios por la pandemia.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Ella te ama a su modo, de manera sincera y honesta, no merece que la celes y la controles.

Riqueza: Quieres que tu situación financiera mejore pero no haces nada para lograrlo. Ponte en marcha si quieres progresar.

Bienestar: En los peores momentos, agota todos los recursos para solucionar los problemas. No esperes que la solución caiga del cielo.