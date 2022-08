Horóscopo del día domingo 28 de agosto de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Lo mejor sería guardar silencio, pero es improbable que las circunstancias te lo permitan. Deberás resolver mil asuntos a la vez.

Amor: Las interferencias te invaden y no te dejan lugar para el encuentro y la intimidad. Pon límites a la intervención de la familia.

Riqueza: Cuando amenacen tu seguridad financiera, no dudes en buscar ayuda porque no podrás solo con todo.

Bienestar: Las cuestiones que te preocupan sólo las puedes responder tú, no esperes que los demás te den la solución.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Bienestar: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.

Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Riqueza: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Bienestar: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos.

Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.

Riqueza: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.

Bienestar: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

Bienestar: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Es el momento de hacer las paces con alguien cuya amistad extrańas. Aunque has quemado algunos puentes, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Anímate.

Amor: Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas.

Riqueza: Todo ese trabajo duro que hiciste a principios de ańo te está reportando frutos. Tus superiores te darán un reconocimiento.

Bienestar: Resulta evidente que el mejor medio para prevenir los trastornos de equilibrio consiste en llevar una vida tranquila. Relájate y disfruta de la vida.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Hoy tendrás un muy buen día, en el que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagines. Debes aprovechar el momento.

Amor: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.

Riqueza: Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada.

Bienestar: Piensa que para encontrar la serenidad que buscas tienes que eliminar tus obsesiones, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Tu visión progresista abrirá perspectivas que no habías visto antes. Visitas inesperadas irrumpen en tu vida, generando tensión.

Amor: Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros. No te comprometas con lo que no puedes cumplir.

Riqueza: Todo lo que esté relacionado con los bancos o con hacienda vas a tener que atenderlo. Problemas legales en puerta.

Bienestar: Libérate de las inhibiciones que te impiden disfrutar de tu relación. Pon toda la carne al asador y saca provecho a cada momento.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: El hogar es el centro del mundo. Invitarás a familiares y amigos a compartir tu espacio. Disfrutarás a pleno de tus seres queridos.

Amor: Si descuidas la atención hacia tu pareja acabarás pagando las consecuencias. Escucha sus necesidades y actúa en consecuencia.

Riqueza: Debes tener más fe en ti mismo y en tus proyectos. Esa propuesta que quieres hacer en el trabajo será bien recibida.

Bienestar: Escucha lo que te dicta el corazón. Activa tus sentidos y no menosprecies tus aptitudes. Aprende a valorar tus aptitudes y tendrás tu recompensa.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Te verás completamente superado por las situaciones que atravesarás en la jornada. Procura al menos moderar tus reacciones.

Amor: No conseguirás congeniar con tu pareja por más que lo intentes el día de hoy. Relájate y aguarda que la situación se apacigüe.

Riqueza: Las inseguridades te invadirán por doquier en la jornada. No permitas que se noten en tu temple a la hora de decidir.

Bienestar: No te dejes superar por ninguna situación que te toque experimentar en la vida. En ti existe la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier vicisitud.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Es el momento para poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones importantes que no afecten tu vida privada. Sé muy cauteloso.

Amor: Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás.

Riqueza: Proyectarás en tu trabajo una mente animosa y creadora de ideas. Tu dinamismo te dará gratas noticias económicas.

Bienestar: No te dejas atrapar ni poseer. El temor a los gritos y los reproches te bloquean y no te dejan vivir en armonía.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Cometerás los mismos errores que has cometido en el pasado a nivel emocional y te costará caro nuevamente. Importantes decisiones.

Amor: Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas.

Riqueza: Es hora de deja de lado todo tipo de inseguridades. Deberás mostrar temple de acero en decisiones a tomar hoy.

Bienestar: Aprende de tus errores tanto como de los de aquellos que te rodean. Esto te permitirá no vivir en carne propia vicisitudes ajenas.