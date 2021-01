Horóscopo del día domingo 31 de enero de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Quieras o no, hoy es el día propicio para realizar todos esos trámites que tienes pendientes. Los harás rápido.

Amor: Te sentirás querido y contenido por tus familiares y por tu pareja, pero empieza a surgir algunos roces con ambos.

Riqueza: No seas tan condescendiente con tus superiores. Recuerda que la única manera de poder lograr un ascenso es con trabajo.

Bienestar: Es necesario que realices un proceso de introspección para descubrir cuáles son los obstáculos que te separan de tu familia.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Es posible que hoy surjan discusiones por temas de dinero. Trata de solucionarlas en el momento, antes de que sea tarde.

Amor: No busques el amor en cada lugar que pisas. La persona para ti está donde menos lo imaginas, y pronto aparecerá. Prepárate.

Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas sólo el momento, ten una perspectiva a largo plazo con tu dinero.

Bienestar: Tu familia y tus amigos te reclaman más tiempo, pero tú sólo te dedicas al trabajo. Hazte un tiempo en tu agenda para dedicárselo a los tuyos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu espíritu aventurero hará que te embarques en proyectos que a muchos le parecerán muy osados. Demuéstrales lo que se pierden.

Amor: Por más que intentes con cenas románticas o regalos, tu pareja no te quiere como tú a ella. No te enga?es, acepta la realidad.

Riqueza: Te sientes como sapo de otro pozo. El ambiente laboral se presenta hostil, pero ganarás simpatía en base a tu diplomacia.

Bienestar: No dejes que la rutina te gane. Evita caer en el sedentarismo y no te abandones a la comida, haz actividad física y aliméntate bien.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tendrás la oportunidad de reivindicarte ante los ojos de ciertos amigos de pasado que habían quedado desilusionados contigo.

Amor: No podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y egocentrismo.

Riqueza: Todo irá sobre ruedas en lo que a lo laboral se refiere en el día de hoy, no tendrás problema alguno que te afecte.

Bienestar: El que avanza apresurado por la vida tropieza con la primera piedra. Mantén un ritmo constante, pero asegúrate de no perder tu concentración.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Desterrarás a tus inseguridades de tu mente y lograrás juntar el valor suficiente para alcanzar una importante meta hoy.

Amor: Aprovecha el día de hoy para celebrar el amor por tu pareja. Llévala a algún sitio donde puedan compartir buenos momentos.

Riqueza: Tiempos complicados aguardan en un futuro cercano. Procura no cometer errores o postergar trabajos. Ajústate a tu itinerario.

Bienestar: La buenaventura esta a la vuelta de la esquina, no pierdas la esperanza en el futuro. Mantente optimista a pesar de las vicisitudes que atravieses.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy es un día ideal para poner en orden tu situación fiscal o legal. Revisa bien los papeles antes de firmar.

Amor: No creas que los celos de tu pareja son infundados. Se enteró algo sobre tu pasado y le molestó que se lo hayas ocultado.

Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito en conjunto. Recuerda que quien no arriesga no gana.

Bienestar: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, aunque tanta intensidad hará que termines estresándote. Baja un poco los decibeles.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy un amigo se acercará a pedirte un consejo. Te extra?ará que recurra a ti, pero te alegrará poder aconsejarlo.

Amor: Lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encantará recibir regalos, así que no seas tan taca?o con ella.

Riqueza: Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas. Aprovecha este don.

Bienestar: Siempre renegaste de la vida sana y ahora eres uno de los más fervientes devotos de ese estilo de vida. Nunca escupas al techo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La suerte está echada. Llegó el momento de tomar esa decisión que hace tiempo viene rondando en tu cabeza. Anímate.

Amor: Sorprende a tu pareja con un viaje, servirá para reavivar la pasión que desde hace un tiempo está adormecida.

Riqueza: Decisiones importantes están en juego. Es momento de enfrentar los cambios laborales que están por venir. Sé valiente.

Bienestar: Los amigos siempre han estado en las buenas y en las malas, exprésales lo orgulloso que estás por contar con su amistad.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu sensibilidad hará que alguien intente aprovecharse de ti, ten cuidado a los pedidos que te hacen, no todos son sinceros.

Amor: Tu relación de pareja está en una etapa de mayor compromiso. Superaron varias crisis, es momento de disfrutar esta unión.

Riqueza: No temas a los cambios dentro de tu ámbito laboral. Tú estás bien conceptuado ante tus superiores, no tienes de qué alarmarte.

Bienestar: Para estar saludable no basta con cuidarse en las comidas y hacer ejercicios físicos. También te convendría realizarte un chequeo general.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar hoy.

Amor: No es el mejor momento para las discusiones. Lo mejor será evitar los malos momentos porque la relación está en peligro.

Riqueza: Si quieres incrementar tus ganancias deberás trabajar más duro. Ten en cuenta que la vagancia no te reportará dividendos.

Bienestar: Lucidez mental y tranquilidad serán necesarias para enfrentar los problemas que surgirán en el seno familiar por motivos económicos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si eres tan sincero como les aseguras a los demás, sería bueno que hables con tu familia y soluciones los conflictos con ellos.

Amor: Aprende a aceptar los defectos de tu pareja. No es la persona ideal, sólo es alguien que te ama de manera incondicional.

Riqueza: No eres taca?o con tu dinero, te gusta hacerte regalos y regalar, pero sería bueno que comiences a cuidarlo un poco más.

Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será no preocuparse demasiado. Una sonrisa te ayudará para todo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Que lo urgente no te haga olvidar lo importante. Hay cuestiones que no puedes dilatarlas más, ocúpate de ellas antes que sea tarde.

Amor: Hoy no es el mejor día para hacerle recriminaciones innecesarias a tu pareja. No está de buen humor y terminarán peleándose.

Riqueza: Deja de lamentarte por tu mal pasar económico, mejor ponte a invertir en producción el tiempo que gastas en lamentos.

Bienestar: Tu mente siempre positiva hace que los problemas no te sumerjan en la depresión. Sigue así, mantén tu optimismo en alto.