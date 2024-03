Horóscopo del día domingo 31 de marzo de 2024

Aries. No busqués conflictos donde no existen. Mejor concentrate en lo realmente importante y no te detengas en nimiedades.

Amor: Tenés lo necesario para que cualquiera caiga ante tus encantos, pero te cuesta ser fiel. Así no lograrás una relación seria.

Riqueza: Los caprichos de algunos colegas hacen que el clima laboral esté muy denso. No te involucres en peleas ni discusiones.

Bienestar: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitás para estar en buen estado. Complementala con deportes.

Tauro. Quienes osen juzgarte, descubrirán tu verdadero carácter. No dudes en mostrar tus garras si se meten con vos.

Amor: Un amor del pasado regresará y hará que tu relación tambalee. Revisá tus sentimientos y decidí a quién querés.

Riqueza: En este período podrás recibir propuestas laborales interesantes. Deberás evaluarlas bien porque algunas son pura apariencia.

Bienestar: No seas tan exigente con vos mismo. Aprendé a aceptar tus limitaciones y a descubrir la entereza que tenés para enfrentar la vida.

Géminis. Empleá tu tiempo para trabajar y no para el ocio. Así nunca lograrás ese ascenso que tanto estás esperando.

Amor: Los celos hacia tu pareja no tienen razón de ser. Creé más en su palabra o terminarás arruinando la relación.

Riqueza: No busques soluciones complicadas a problemas simples, lo que necesitas para resolverlos está al alcance de tu mano.

Bienestar: Aprende a elegir mejor tus amistades. Vives rodeado de personas que no son del todo sinceras ni honestas contigo.

Cáncer. Algunos nubarrones aparecen en el horizonte laboral. Lo mejor es que hoy permanezcas al margen de cualquier conflicto.

Amor: Tenés todas las condiciones para que cualquiera se caiga a tus pies, pero tu baja autoestima te juega en contra.

Riqueza: No todos los que se te acercan con ideas son dignos de confianza. La competencia es feroz, así que tené mucho cuidado.

Bienestar: El trabajo en equipo te dará la posibilidad de conocer nuevas personas. No te aísles, tratá de integrante a tus nuevos compañeros.

Leo. Permitite disfrutar de una jornada de descanso. Has trabajado duro este último tiempo y necesitás recuperar energías.

Amor: Sabés que esta relación es la mejor que has tenido. Animate a realizar planes de a dos y a largo plazo.

Riqueza: Creés conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la humildad.

Bienestar: Si no te alimentás un poco mejor y de manera más sana y nutritiva, tu estómago terminará pasándote factura. Visitá a un nutricionista.

Virgo. Hoy no pretendas que los demás sigan al pie de la letra tus exigencias, sólo hacen lo que pueden por cumplir con tus caprichos.

Amor: Tu pareja y tu familia no se llevan del todo bien. Pero no trates de oficiar de mediador porque complicarás las cosas aún más.

Riqueza: No creas que sos el dueño de la verdad. Debes aprender a escuchar las opiniones de tus colegas, te serán de mucha ayuda.

Bienestar: La posibilidad de un cambio de domicilio aparece en el horizonte. Será un gran cambio en tu vida, estate listo para enfrentarlo.

Libra. Tratá de que las noticias que lleguen hasta vos no logren afectar tu ánimo. El día será denso y te conviene estar de buen humor.

Amor: Tiempo de reconciliación. Las peleas que los distanciaron quedarán de lado y vivirán una etapa donde todo será color de rosa.

Riqueza: Utilizá tu pragmatismo y tu talento para los números para demostrarles a tus superiores que sos el más apto para el puesto.

Bienestar: Dejá que los demás hablen de vos. Si hablan es porque en definitiva reconocen tu talento. Permanecé en paz con vos mismo, así te irá bien.

Escorpio. Querrás que todo salga a la perfección pero te equivocarás al delegar en otras personas lo que debés hacer vos. Tené cuidado.

Amor: Estarás muy pendiente de los movimientos de tu pareja y eso hará que tu mente se cree situaciones falsas. Sé más realista.

Riqueza: Buscarás el apoyo de personas sinceras y frontales, pero no todos los que se te acercarán vienen con buenas intenciones.

Bienestar: Tratá de alimentarte mejor, porque comer a destiempo hará que terminés engordando más de lo previsto. Regulá tus horarios de comida.

Sagitario. Asesorate con gente idónea antes de firmar cualquier contrato. Leé la letra chica porque la omisión luego puede costarte caro.

Amor: No permitas que los celos de tu pareja desgasten la relación. Sé sincero y expresale tus sentimientos y cuánto te importa.

Riqueza: Si no estás seguro con la inversión que has hecho, lo mejor es que te apartes del negocio antes de que sea demasiado tarde.

Bienestar: Cuando alguien te abofetee, poné la otra mejilla. Recordá que el mal que uno hace en esta vida, en algún momento se paga.

Capricornio. Tomá en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante por más superficiales que te resulten.

Amor: Tu pareja y vos no están teniendo una relación tranquila y en paz. Lo mejor es que se replanteen si conviene seguir juntos.

Riqueza: Antes de dar una respuesta a esa propuesta comercial, pedí una opinión a tu familia. Sabrán aconsejarte bien.

Bienestar: Dejá de darles a conflictos cotidianos más importancia de la que merecen. De lo contrario, el estrés terminará con vos.

Acuario. Tendrás la oportunidad de una salida durante la noche, aceptala con gusto, pasarás un grato momento con amigos.

Amor: No te gusta estar solo, y al finalizar una relación buscás una nueva. Pero esta vez te costará olvidarte de tu última pareja.

Riqueza: Surge la posibilidad de invertir en un inmueble o un coche. Pero tené cuidado con lo que firmás, leé bien la letra chica.

Bienestar: Un amigo íntimo te hará una serie de reproches que te dejarán anonadado. Sin embargo, debes aceptar que tiene razón en lo que dice.

Piscis. Hoy es un día ideal para ordenar tu casilla de e-mails, borrar el correo basura y guardar los contactos que te interesan.

Amor: Sos consciente de que esta relación es la mejor que tuviste. Animate a dar el siguiente paso, el casamiento o la convivencia.

Riqueza: Al momento de involucrarte en un negocio, asesorate bien por los que saben. Aparecerán oportunistas en busca de tu dinero.

Bienestar: Te gusta hacer el bien sin mirar a quien. Pero descubrirás que alguien que recibió tu solidaridad, hablará mal de tu persona.