Horóscopo del día jueves 17 de diciembre de 2020

Aries: El destino te instará a reaccionar a la velocidad de la luz. Tendrás un creciente cansancio, pero el balance no será tan malo.

Amor: El ser crítico puede afectarte de forma importante en tus relaciones personales y de pareja. El amor necesita sus atenciones.

Riqueza: Tu acentuada comunicación expresiva facilitará un acercamiento a las esferas del poder político y económico.

Bienestar: Los excesos alimenticios pueden llevarte a varios días de incomodidad y malestar. Cuida la combinación de los alimentos y tu sistema digestivo

Tauro: Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeños detalles y concentrarte en lo importante.

Amor: Tiendes a relacionarte con personas que siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quienes traten de explotarte.

Riqueza: El talento profesional que posees se verá reconocido con ascensos y mejores retribuciones. Recibirás alentadoras novedades.

Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están conectados directamente con el esfuerzo desmedido que le has exigido a tu cuerpo. Dale un respiro.

Géminis: Te irás desgastando según pasan las horas, sufriendo un bajón importante. Aprovecha para tomarte un mes de vacaciones.

Amor: No tengas miedo de demostrarle tu amor a la persona que está a tu lado, porque será lo que más necesita en este momento. Anímate.

Riqueza: Será la época más fructífera de todo el año y también la que te reporte más beneficios, pero no generes necesidades irreales.

Bienestar: Ten paciencia y no hables sin pensar antes lo que vas a decir, verás que cuando todo empiece a funcionar, tu vida amorosa será igual o mejor.

Cáncer: Derramarás toda tu poderosa energía sobre tu fuerte personalidad. Te impondrás en donde te encuentres, te harás respetar y admirar.

Amor: El entusiasmo y la alegría se instalan en tu vida, no te sorprendas si estás rodeado de quienes disputan tu compañía.

Riqueza: Es un buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié.

Bienestar: Aclara situaciones, malos entendidos y revela secretos que pesan en tu mente. Esta limpieza personal te aliviará de presiones innecesarias.

Leo: Parecerás distante. Te preocupará no poder desentenderte de las responsabilidades diarias y el hecho de tener que cargar con todo.

Amor: Propone cambios inesperados que dejarán boquiabierta a tu pareja. Reconoce las necesidades del otro y sabrás cómo satisfacerlas.

Riqueza: Es posible que sientas que estás en el lugar equivocado y percibas situaciones tensas con jefes o con compañeros.

Bienestar: No dejes que la gente te distraiga de tus objetivos Tus motivaciones son puras y sabes lo que quieres. Aférrate a esa idea y alcanzarás el éxito.

Virgo: La unión de la familia podría verse afectada porque hay quienes no quieren o, más bien, no les interesa la armonía del hogar.

Amor: Las inhibiciones o las creencias arraigadas pueden constituir una barrera para encontrar una pareja, actúa según tu deseo.

Riqueza: Te tomarás la vida un poco menos seriamente. Aunque te falte dinero, te arreglarás para pasarla bien y diversión no te faltará.

Bienestar: Ha llegado el momento de enfrentar las responsabilidades que vayan apareciendo. Retoma esas consignas que postergaste durante mucho tiempo.

Libra: Estás en un momento de búsqueda, necesitas un giro, sabes que no te puedes anclar en lo que estás haciendo ahora.

Amor: No permitas que las conversaciones con tu pareja giren en torno a temas que no tienen interés. Tienen mucho de qué hablar.

Riqueza: Pon más interés en lo afectivo que en lo económico, por lo que no es momento de tomar decisiones laborales importantes.

Bienestar: Debes encontrar el punto de contacto a las piezas del rompecabezas, y así lograr darle una orientación definitiva a tu vida.

Escorpio: Tendrás una fuerte inquietud de ser útil a quienes se encuentran a tu alrededor, lo cual te motivará a ampliar tus conocimientos.

Amor: Los conflictos amorosos están bien cuando se resuelven y vuelve la calma. Pero si son muy abundantes pueden dejar el alma agotada.

Riqueza: Hay que ser realista, especialmente en todo lo referente a la economía y el trabajo. Hay situaciones favorables, aprovéchalas.

Bienestar: Podrás resolver cualquier dificultad, siempre que pongas de tu parte. Ya sabes que una comunicación es cosa de dos.

Sagitario: Sentirás que has perdido el camino gracias la noticia que recibiste. Te dominará la pereza y estarás algo rezagado al aprendizaje y las órdenes.

Amor: Los asuntos amorosos podrían atravesar por un momento de toma de decisiones. Piensa bien antes de actuar porque no hay vuelta atrás.

Riqueza: Revisa bien cualquier papel que firmes, sobre todo si se trata de algo importante que tiene que ver con los recursos materiales.

Bienestar: Notarás que se te duermen las piernas y eso puede ser un problema circulatorio. Seguramente has engordado un poco y esa podría ser la causa.

Capricornio: Sentirás deseos de romper con la monotonía probando nuevos contactos y mejorando la apariencia personal tan importante para ti.

Amor: Estás en un proceso de aprendizaje afectivo y, si has cometido errores, no olvides la lección y no repitas el mismo error dos veces.

Riqueza: Tendrás rendimientos económicos asegurados si no te quedas esperando. También habrá buenas noticias en lo familiar.

Bienestar: Un guerrero es un conjunto de cualidades y valores que posees o puedes adquirir, y que te permitirán conducirle a una meta superior. Sé un guerrero.

Acuario: Si deseas obtener poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. No todo lo que brilla es oro, ten cuidado.

Amor: Sientes dos compromisos muy fuertes: el trabajo y el amor. No olvides que grandes trabajos hay muchos, pero no así grande amores.

Riqueza: Tus palabras son la materia prima de los servicios que prestas. Por eso, practica la calidad y claridad de tus pensamientos.

Bienestar: Los triunfadores enfrentan los problemas como retos y oportunidades, identificando el potencial positivo en su persona y en cada situación. Hazlo.

Piscis: Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia.

Amor: Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor.

Riqueza: Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

Bienestar: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.