Horóscopo del día jueves 21 de enero de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Sabes hacerte respetar, pero hoy habrá alguien que te desafiará y no le importará llevar la pelea hasta las últimas consecuencias.

Amor: No busques amor en personas que sólo pueden darte disgustos. Sé más selectivo con tus parejas, no te enamores tan rápido.

Riqueza: Si no cuidas tus gastos, el buen pasar económico que estás teniendo puede terminarse. Modérate a la hora de comprar.

Bienestar: La alimentación desordenada terminará por desordenar tu organismo. Respeta los horarios de comida y aliméntate de manera balanceada.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean esta comenzando a alejarlas de ti. Cuidado.

Amor: No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas.

Riqueza: Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.

Bienestar: Busca reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía.

Amor: Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina.

Riqueza: Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva.

Bienestar: Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder algo de terreno, de otra manera esto se volverá crónico.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Si analizas demasiado tus emociones, corres el riesgo de equivocarte. Déjate llevar por tu instinto y no tanto por tu corazón.

Amor: Surgirá un problema económico y tu pareja te ayudará a solucionarlo. Es bueno que la hagas partícipe de lo que te sucede.

Riqueza: No le temas a los desafíos, si no te enfrentas a lo desconocido nunca prosperarás. Adelante.

Bienestar: Las tensiones de tu hogar las trasladas a tu trabajo. No te enojes con el primero que se te cruce, mejor trata de relajarte.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Aprende a esperar que las noticias lleguen a su debido tiempo, no seas impaciente. Todo saldrá bien, no hay qué temer.

Amor: No sigas dándole motivos a tu pareja para que dude de ti. Es hora de que dejes de inventar excusas poco creíbles.

Riqueza: Los proyectos avanzan a paso lento pero seguro. No intentes apurarlos porque irás directo al fracaso. Tiempo al tiempo.

Bienestar: Te molestan esos kilitos de más y no sabes cómo hacer para bajarlos. Fácil, aliméntate bien y de manera sana. Toma mucho líquido.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy estás inspirado y con una gran carga de creatividad y emotividad, aprovecha porque no sucederán a diario.

Amor: Trata de avivar la pasión en la pareja implementando lencería erótica o algún juguete sexual. Lo disfrutarás mucho.

Riqueza: Luego de mucho tiempo de trabajo y dedicación, lograrás ver resultados. Disfruta de este momento de éxito.

Bienestar: Cambiar los muebles de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las ondas negativas.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Guardar fotos sobre relaciones pasadas no te ayuda. Hoy es un día más que adecuado para cerrar capítulos viejos.

Amor: No creas que los celos de tu pareja son infundados. Se enteró algo sobre tu pasado y le molestó que no se lo hayas dicho tú.

Riqueza: El fin no justifica los medios. Sólo el trabajo constante, honesto y legal, te permitirá cumplir con las metas fijadas.

Bienestar: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás comiendo y no haciendo algo productivo. Invierte tu tiempo en un poco de ejercicios.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Muy obediente, por eso todos se aprovechan de tu buena predisposición. No te dejes avasallar, demuestra tu verdadero carácter.

Amor: Si necesitas un consejo, pídeselo a tu pareja. Ella sabrá darte una visión diferente de tus problemas, que te vendrá bien.

Riqueza: Tienes una gran capacidad para resolver los problemas de manera eficiente, pero no para prevenirlos. Presta más atención.

Bienestar: Vives al límite, siempre apurado y llegando tarde a todos lados. Eso no es bueno para tu salud mental. Busca relajarte un poco.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy puede ser un gran día tanto en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no hables demasiado.

Amor: Surge la posibilidad de un viaje con tu pareja. Pero lo que parecía una luna de miel se convertirá en un verdadero fracaso.

Riqueza: Que cada cual atienda su juego, tú ocúpate de tus asuntos y los demás de los suyos. Mejor separa las aguas y evita pleitos.

Bienestar: Nada mejor que juntarte con tus mejores amigos con las medidas de cuidado necesarias. Su alegría y buen humor te ayudarán a salir del pozo en el que te encuentras.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tienes todas las virtudes necesarias para hacerte cargo de ese proyecto, pero sólo te falta tener un poco más de temperamento.

Amor: Si sigues dudando de cada acto de tu pareja, terminarás acrecentando tus celos. Replantéate si quieres seguir con esta relación.

Riqueza: El fin no justifica los medios, así que ten un poco más de piedad a la hora de los negocios. Obtén réditos de manera honesta.

Bienestar: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte es una buena alternativa.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Recuerda que lo mejor no es llegar más rápido a la meta, sino llegar bien. No desesperes, paso a paso cumplirás tus objetivos.

Amor: Si observas a tu alrededor, descubrirás que la persona que menos imaginas posó sus ojos en ti. Comenzarán una linda relación.

Riqueza: Puedes mejorar tu futuro si dejas de mirar al pasado. Céntrate en lo que está por venir, ahí está la clave de tu futuro éxito.

Bienestar: No vale la pena que te pongas de mal humor por comentarios de gente que sólo busca provocarte. No les sigas el juego.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No puedes vivir dependiendo de las personas que te rodean para alcanzar tus sue?os y ambiciones. Deberás comenzar a cambiar.

Amor: Aprende a ser más mezquino con tus sentimientos en lo que a parejas recién formadas se refiere. Se cuidadoso.

Riqueza: Aprovecha la jornada para investigar y recavar información sobre la viabilidad de ciertas ideas que rondan tu mente.

Bienestar: Improvisa una solución a la actual situación que estas experimentando en la pareja sin perder más tiempo. No te confíes de la suerte.