Horóscopo del día martes 02 de febrero de 2021

Aries

Vas a poner todo tu empeño en quedar bien con alguien que desde luego te conviene para ciertos objetivos que tienes en mente. Demuestra tu sentido del humor y lo que eres capaz de hacer sin miedo. Hay algo que no sabes y que te favorece mucho.

Tauro

No debes preocuparte en absoluto por un pequeño comentario malévolo que oirás a tu paso. Desprécialo y no le des ni la más mínima importancia, ya que hay alguien que intenta estar en el lugar que tú estás. Protégete de la envidia.

Géminis

Algo de añoranza de ciertas cosas sí vas a tener hoy, pero no debes dejarte llevar por la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No siempre es cierto, aunque lo parezca. Vive el presente porque eso es lo que realmente posees de verdad.

Cáncer

Ten cuidado con dejar que la fantasía vuele demasiado en tu mente hoy porque eso te puede llevar a escaparte de la realidad y lo que debes hacer ahora es centrarte. Pon los pies sobre el suelo porque así solucionarás todo mejor.

Leo

Te gustaría dar un consejo a un hijo o a un familiar porque te preocupan ciertas actitudes que ves en él o en ella, pero lo cierto es que puede ser algo malinterpretado y no sentar bien, así que piensa cómo lo haces. En cualquier caso, demuéstrale tu amor.

Virgo

Vas a mejorar mucho en algo relacionado con el organismo o la salud, ya que consigues superar una etapa complicada o una dolencia que ahora ya no tiene ninguna importancia. Sonreirás por esa mejoría y empezarás a hacer ciertos planes de nuevo.

Libra

Rescatas algo del pasado que te sirve para tu presente. Puede que sea un objeto o una ropa que te va a venir muy bien y que te hará pensar en cómo aprovechar mejor todo lo que tienes y alejar el consumismo. Es una opción muy interesante.

Escorpio

Puede que te tiente el poder en alguna de sus formas y eso hace que estés en tensión por conseguir algo relacionado con él. Debes de tener cuidado con no ambicionar algo que podría ser contraproducente a largo plazo y no hacerte feliz.

Sagitario

No debes gastar demasiado en nada que realmente no necesites, así que ten cuidado con esas tentaciones que realmente no son lo que ahora tienes que ambicionar. Hay otras prioridades que atender y debes tenerlo muy presente.

Capricornio

Mejora hoy algo tu humor porque escuchas que una persona que no te apetece tener cerca tiene proyectos de alejarse de alguna manera y eso renueva tu optimismo. Da tiempo al tiempo y verás cómo se soluciona, pero aún tardará.

Acuario

Debes tomarte un respiro por la tarde y dejar que todo fluya de una manera más relajada. No quieras hacer todo hoy deprisa y corriendo, date tiempo para no hacer nada, también es importante ya que te ayudará a encontrar paz mental.

Piscis

Será una jornada en la que podrás renovar fuerzas y sentirte mejor, sobre todo en el plano espiritual, ya que encuentras cierta calma con las palabras que alguien te dirá hoy y que serán muy afectivas. Todo transcurre con buen tono y complicidad.