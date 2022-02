Horóscopo del día martes 22 de febrero de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: La vida te presentará una serie de dilemas asegurándote que en tus manos tienes todo lo necesario para resolverlos. Piensa.

Amor: Tu hogar no debe ser una sucursal de tu ambiente laboral. Deja tus actitudes competitivas fuera del hogar o socavarás la relación familiar.

Riqueza: No te dejes llevar por los comentarios despreocupados de tus pares laborales. Desenvuélvete acorde a tus principios.

Bienestar: Nunca se es lo suficientemente cuidadoso cuando sabes que el peligro está cerca. Tomas las medidas convenientes a pesar de lo que digan los demás.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Día de salidas, idas y venidas. Apropiado para la presentación de todo tipo de papeles, constancias y demás trámites burocráticos.

Amor: De lo único que te arrepentirás más adelante es de no haber intentado la conquista. Hoy contarás con apoyo astral, arriésgate.

Riqueza: Se cuidadoso con las decisiones que tomas en la inversión de inmuebles. Evalúa detenidamente todos los factores.

Bienestar: Aprovecha el tiempo que tienes de la mejor manera posible. Solo tendrás una vida, saca lo mejor de ella en todo sentido. No te dejes estar.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Cuestiones laborales complican tu vida familiar. Los fantasmas de rupturas o peleas vuelven a asomar en el horizonte.

Amor: Tendrás oportunidades de sentirte más feliz y divertido. Se generarán climas íntimos y apasionados para disfrutar de a dos.

Riqueza: Momento de usar tus influencias para dar inicio a proyectos financieros o a la búsqueda de un empleo. Aires renovadores.

Bienestar: Recibirás toda la ayuda que necesitas si sabes pedir. Una palabra amable, un gesto cariñoso son esenciales para lograr la comprensión.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Te vincularás con personas que llegan a tu vida a través de tu trabajo. Descubrirás nuevas amistades que serán para toda la vida.

Amor: En el amor algo dice que la noche promete maravillas. No diluyas las expectativas, prepárate para vivir una experiencia única.

Riqueza: En el corto plazo tendrás una mayor disposición relativa de dinero. Será un tiempo propicio para correr un riesgo en juegos de azar.

Bienestar: Ocúpate de canalizar toda tu energía hacia empresas creativas e innovadoras y no permitas que la inseguridad se instale en tu persona.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Jornada de cuestionamientos y replanteos a nivel tanto emocional como laboral. Buscarás mejorar tus actitudes.

Amor: Busca aconsejar a tu pareja aportando tu opinión desde tu punto de vista. Pero recuerda que no tendrás razón todo el tiempo.

Riqueza: La palabra es más que suficiente para formar un compromiso indestructible. Permanece fiel a tus principios.

Bienestar: Ser el confidente de las personas que quieres es una tarea difícil y de mucha responsabilidad. Debes ser cuidadoso con los consejos que das.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Este día será un poco tenso, ya que te pondrán varias trabas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas.

Amor: Tendrás más apetencia sexual y será beneficioso para tus relaciones. Ten cuidado con dejarte llevar sólo por tus instintos.

Riqueza: Tendrás que aprender a controlar tus intereses monetarios. Si gastas sin control te arrepentirás al ver tus cuentas.

Bienestar: Necesitarás vigilar mejor todo lo referente a tu salud. Haciendo controles de manera rutinaria evitarás largos tratamientos.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Vive tu vida doméstica con armonía. A los rencores y resentimientos tan representativos de ti, descártalos de tu inventario.

Amor: Pese a que la atracción se impondrá, también las exigencias mutuas estarán a la orden del día. Trata de ser comprensivo.

Riqueza: Estás en un buen momento en tu trabajo, pero recuerda que si tienes algo anexo, no debes dejar de lado tu profesión.

Bienestar: No te tomes en serio todos los comentarios que te hacen sobre la gente, no vayas a caer en el error de juzgar sin razón.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Tu visión progresista abrirá perspectivas que no habías visto antes. Visitas inesperadas irrumpen en tu vida, generando tensión.

Amor: Tu individualismo puede suponer un problema en las relaciones de pareja, intenta que tu pareja participe en tus propuestas.

Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no se debe a que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.

Bienestar: Hoy será un buen día para que analices detenidamente la forma que tienes de relacionarte con los demás, porque podría no ser la conveniente.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares.

Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción.

Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.

Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Que tu baja autoestima no te lleve a una relación en la que vivas más que desengaños y sufrimientos. Continua a ese ritmo laboral.

Amor: La pareja no es el lugar indicado para las competencias. Los éxitos y las desventuras deben ser compartidos, no comparados.

Riqueza: Iniciarás la jornada de hoy a todo vapor, con un par de inconvenientes y corridas durante la primera mitad del día.

Bienestar: Mantente alejado de todo tipo de actividades en tu entorno laboral que no tengan que ver exclusivamente con tu trabajo. Abstráete de tu entorno.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Los planes a largo plazo se hacen visibles, pero no te apresures, mejor avanza paso a paso y con prudencia.

Amor: No te faltarán las emociones intensas, tu pasión surgirá pero no te olvides de mantener los problemas fuera de tu recamara.

Riqueza: Te mostrarás más divertido y jovial con las personas de tu entorno, y estarás dispuesto a participar en grupos de trabajo.

Bienestar: La confianza, la sinceridad y el saber escuchar a los demás, serán puntos claves para mantener la armonía en tus relaciones afectivas.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Te sentirás aprisionado completamente por la rutina continua del trabajo y el hogar. No desesperes, busca la variedad.

Amor: Será conveniente que durante la jornada de hoy evites todo tipo de conversaciones con tu pareja. Tendencia clara a pleitos.

Riqueza: Inicio de semana francamente caótico. Problemas parecerán estar esperándote en cada rincón. Mucha precaución.

Bienestar: Aprovecha cada segundo que tengas libre para compartir algún buen momento con tu pareja, sea con una salida espontánea o simplemente en el hogar.