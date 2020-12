Horóscopo del día martes 8 de diciembre de 2020

Aries: Tal vez se produzcan cambios drásticos que modifiquen tu imagen personal. Predominan los deseos de diferenciarse de los demás.

Amor: Comenzarás una aventura que le pondrá pimienta a tu vida. Te llegará una lluvia de propuestas para compartir pasión y romance.

Riqueza: Los conflictos que surjan serán sobre todo financieros, ya que deberás decidir con astucia cómo manejar el capital. Siempre muéstrate decidido.

Bienestar: Debes acomodarte a las situaciones y pensar antes de tomar alguna determinación. Hay que ampliar los puntos de vista y adaptarse a los cambios.

Tauro: La calma es importante para ti, a tal punto que de ella se derivan cosas importantes de tu vida. Sigue manteniendo tu característica tranquilidad.

Amor: Eres muy servicial, pero bastante solitario. Por eso, algunas demandas familiares del momento te pesarán como una mochila.

Riqueza: Se presentarán ciertas limitaciones que conviene aceptar. La economía se va a ver afectada si no te ajustas al presupuesto.

Bienestar: Que lo cortés no quite lo valiente, muéstrate firme y comprensivo a la vez. Con una pizca equilibrada de esos condimentos todo estará perfecto.

Géminis: Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas pueden ser mal recibidas en el ambiente en que las haces y sembrar la discordia.

Amor: Tu seducción será directamente proporcional a tu sensibilidad y erotismo. Captarás los deseos de los otros y los cumplirás gustoso.

Riqueza: Administra tus gastos e invierte algún dinero en embellecer tu casa. Renovar el hogar te llenará de energía.

Bienestar: Te conviene nadar en la corriente de los hechos y marchar relajado a tu destino. Cuando se va por el buen camino, es agradable saber dónde desembarcar.

Cáncer: Buen día para obtener acuerdos en reuniones, tu poder de convencimiento está muy fuerte. Deberás usar tu intuición.

Amor: Si no quieres separarte, pídele un poco de comprensión a tu pareja y, a cambio, dale grandes dosis de ternura y cariño.

Riqueza: Tendrás que luchar para conservar lo que has adquirido, tanto en lo económico como en lo referente a tus avances en el trabajo.

Bienestar: Tendrás que lograr entender la situación familiar desde el punto de vista emocional, pues ello te aportará la fuerza que necesitas.

Leo: Tu imaginación estará funcionando a todo vapor, tendrás un fin de semana muy variado y ajetreado.

Amor: Hay promesas que se las lleva el viento y a ti te han hecho unas cuantas. Tú eres muy inteligente pero a veces pecas de ingenuo.

Riqueza: Últimamente te has esforzado mucho, y esto te será reconocido. Tu carrera avanzará gracias a la gratitud de alguien.

Bienestar: Atrévete a rehacer tu vida, tienes que aprender a ser más egoísta y a quererte más, reclama lo que te pertenece con valentía y sin titubear.

Virgo: Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.

Amor: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.

Riqueza: La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.

Bienestar: No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.

Libra: Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse.

Riqueza: Aumentará tu prestigio y te depararán buenas ganancias futuras. Tu profesionalismo se nota y será muy bien valorado.

Bienestar: Estás alimentándote mal, por eso los problemas gástricos que tienes. Evita hoy salsas fuertes, fritos o comidas pesadas.

Escorpio: Si no estás seguro de lo que vas a hacer, permítete unos momentos de meditación y así sabrás tomar la más acertada decisión.

Amor: Tus extravagancias y tus delirios afectarán tus intereses sentimentales, pero tu pareja ya no volverá a darte otra oportunidad.

Riqueza: Se obstaculizarán diálogos y proyectos laborales, en especial con socios. Si es posible, dilata inversiones y desplazamientos.

Bienestar: Una invitación a una fiesta original y misteriosa te sorprenderá. Buscar la vestimenta y los accesorios para estar radiante.

Sagitario: Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno.

Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión.

Riqueza: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa.

Bienestar: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.

Capricornio: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.

Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo.

Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás.

Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.

Acuario: Hoy dedícate a tu actividad laboral, tu pareja estará muy ocupada en las relaciones con el mundo y, sin duda, más relajada.

Amor: Tu vida amorosa puede ser serena ahora que estás libre. Puede que estés en el lugar equivocado en el momento incorrecto.

Riqueza: Eres el tipo de persona que adora tener su propio dinero y le gusta ganárselo por si mismo y administrarlo como desee.

Bienestar: Si tienes temas legales o financieros pendientes, resuélvelos de a uno. Si dejas que se estanquen, se convertirán en problemas mayores.

Piscis: Eres paciente y digno de confianza, no soportas ser apresurado ya que tus decisiones deben adoptarse con calma y seguridad.

Amor: Primará la comodidad y la sensualidad. Tienes el tipo de pareja en donde el sexo es capaz de arreglarlo todo por difícil que sea.

Riqueza: No eres tacaño con el dinero, por lo que gustas llenar a tus familiares y amigos de regalos. Cuida tus gastos.

Bienestar: Otros pueden no subsistir ni trabajar de lo que les gusta. Sin embargo, tu podrás hacerlo, sólo tienes que esforzarte al máximo para lograr tus metas.