Horóscopo del día miércoles 20 de enero de 2021

Aries: Puede que hoy tengas un día bastante largo, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa muy agradable.

Amor: No trates de engañar a tu pareja con regalitos. Ella percibe lo que pasa por tu corazón, no te gastes con sentimientos falsos.

Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. No estés comparando sueldos.

Bienestar: Tu diplomacia estará a la orden del día. Las peleas dividirán las aguas pero tú, como siempre, apaciguarás la situación.

Tauro: Si logras que tus compañeros se sumen a tu causa, es seguro que todos obtendrán buenos réditos económicos. Convéncelos.

Amor: Permítete disfrutar de un fin de semana en la intimidad de la pareja. Organiza un viaje corto a algún lugar lindo y tranquilo.

Riqueza: El nivel de vida que llevas excede tus posibilidades. Por más que compres a crédito, en algún momento deberás pagar los gastos.

Bienestar: No temas en realizar un cambio en la imagen que te devuelve el espejo. Renovarse es vivir, no lo olvides.

Géminis: Hoy es posible que los problemas que parecían sencillos de resolver se tornen un karma para ti. No pierdas la calma.

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y no en público.

Riqueza: Convéncete, los juegos de azar no son para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo en algo redituable.

Bienestar: Saca a relucir tus encantos y descubrirás como los demás cambiarán la imagen que tenían de ti. Ahora serás el centro de atención.

Cáncer: Ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente a acosarla sin descanso. No te permitas dudar de tus elecciones de vida.

Amor: Deberás aceptar que has cometido un grave error en la pareja y que es probable que esto derrumbe la relación definitivamente.

Riqueza: Desgraciadamente perder se puede volver una costumbre más que una casualidad del destino. Asegúrate de juzgarte debidamente.

Bienestar: Déjate llevar por los sentimientos a la hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte. Confía en tu corazón.

Leo: Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean. Considera la posibilidad de cambiar.

Amor: No puedes esperar que la confianza que defraudaste recientemente en la pareja regrese mágicamente, dale un poco de tiempo.

Riqueza: Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti.

Bienestar: No insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabes no funciona en la pareja. Busca intentar otras aproximaciones alternativas.

Virgo: Muéstrate como el modelo a seguir si quieres que los demás cambien sus actitudes. Sólo así lograrás respeto.

Amor: Sientes que tu relación no avanza. Aviva la pasión perdida con algún viaje de fin de semana donde pongan a prueba su amor.

Riqueza: No estés pendiente de las estrategias de tus colegas. Tus ideas son buenas, así que actúa con seguridad y sin titubear.

Bienestar: Tu casa clama una renovación. Píntala con colores que reflejen tu personalidad. Compra algunos cuadros y adornos nuevos.

Libra: Si no sabes cómo enfrentar tus problemas, busca el consejo de tu familia. Incondicionales como siempre, sabrán ayudarte.

Amor: Etapa conflictiva para los novios, en la que no parece suficiente el afecto. Habrá que esperar para que la complicidad retorne.

Riqueza: Un dato curioso que llegará a tus oídos te hará ganar dinero. No lo comentes, porque te adivinarán el truco.

Bienestar: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás comiendo y no haciendo algo productivo. Invierte tu tiempo en alguna actividad física.

Escorpio: No puedes volver el tiempo atrás, lo que pasó, pasó. A partir de hoy comienza a mirar hacia delante, deja el pasado atrás.

Amor: Trata que tu relación retome su camino de armonía a través del diálogo. Las crisis fueron varias, ahora viene la paz.

Riqueza: Tienes todo el talento necesario para convertir una oportunidad en un negocio redituable, sólo te falta voluntad.

Bienestar: Por más ocupado que estés, no dejes de realizar una actividad física. Le hará bien a tu cuerpo a tu mente, que está muy estresada.

Sagitario: Piensa si esto es lo que quieres para el resto de tu vida. De lo contrario, es hora que trates de buscar tu verdadero camino.

Amor: Tu familia está contenta con esta relación, pero tú sientes dudas. Busca en tu interior, allí está la verdad.

Riqueza: La buena fortuna está de tu lado. Tu emprendimiento comienza a dar resultados, disfruta de este buen pasar económico.

Bienestar: A veces es mejor cerrar círculos. Es hora de culminar todo aquello que ha quedado pendiente para poder dedicarte a lo que vendrá.

Capricornio: Te sientes insatisfecho con la vida que llevas. Nada te complace y no sabes por qué. Busca la respuesta en tu interior.

Amor: Comienza a ponerle un poco más de presencia a esta relación. Trabajas demasiado y tu pareja te lo está reprochando.

Riqueza: Tu capacidad de razonamiento hará que a un problema complicado lo resuelvas rápidamente. Tus superiores te felicitarán.

Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que ahora no puedes ser indiferente a los problemas que atraviesa.

Acuario: Trata de ser tolerante con aquellos con los que no estás de acuerdo. Escucha sus ideas, por más que las consideres desacertadas.

Amor: Sólo con confianza y respeto lograrán que esta relación marche por buen camino. Evalúen si quieren seguir juntos.

Riqueza: Las traiciones son moneda corriente en tu ámbito laboral. Trata de mantenerte al margen si quieres mantener tu trabajo.

Bienestar: Tendrás que lograr entender los problemas familiares desde una perspectiva más racional, para no caer en la depresión.

Piscis: Cuanto más busques, menos hallarás las soluciones a los problemas que te aquejan. Llegarán solas, no desesperes.

Amor: Tu carisma y buen humor es lo que enamora a la gente, pero alguien cercano descubrirá en ti una cualidad que nadie percibe.

Riqueza: Los problemas económicos que hace tiempo no te dejan dormir, se solucionarán por la ayuda de un familiar cercano.

Bienestar: Las velas y los sahumerios armonizarán tu hogar y también tu mente, que últimamente está algo desorientada y confundida.