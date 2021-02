Horóscopo del día miércoles 24 de febrero de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

La creatividad nace de la incertidumbre. No te vuelvas loco, si tienes dudas y cuestionamientos es parte del juego.

Amor: Aparecerá una persona en tu vida que te cambiará la rutina. Quizás no sea un amor de novela, pero será quien más te quiera.

Riqueza: Estás viviendo una especie de renovación y de cambio en tus asuntos económicos. Aprende a agradecer en el momento indicado.

Bienestar: Hoy estarás demasiado estimulado, eso es bueno para tu trabajo pero malo para tu salud. Intenta relajarte.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te buscarán la arruga para poder molestarte. No les des el gusto. Muéstrate gente cuando los demás no lo son.

Amor: La influencia de Venus unida a tu especial personalidad harán de ti una persona muy sensual. Nadie se te podrá resistir.

Riqueza: Se genera cierta inestabilidad en lo laboral debido a cambios importantes en tus superiores. Conservarás tu lugar.

Bienestar: Dolor de cabeza o alteraciones en tu tensión te harán recurrir a remedios que ya conocías. Los nervios de estos días serán la causa de esas molestias.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Un momento de soledad y lejanía te vendría muy bien para sentirte a pleno nuvamente. Aprovéchalo para pensar y relajarte.

Amor: Conocerás a personas de interés durante el próximo fin de semana. Aún con poco tiempo para pensar tomarás las decisiones correctas.

Riqueza: Debes tomar recaudos financieros y usar adecuadamente las estrategias porque pueden aparecer conflictos.

Bienestar: Preséntate con mayor predisposición a la comunicación. Existen varios caminos para solucionar los problemas y uno de ellos es conversando.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Día perfecto para planear un almuerzo al aire libre y citar a esa persona con quien tienes una charla pendiente.

Amor: Etapa de mucha incertidumbre. Madurez en las relaciones y momento propicio para realizar planes conjuntos.

Riqueza: La ambición te estimula e impide que bajes los brazos por cansado que estés. Proyecta hoy para concretar dentro de unos meses.

Bienestar: No seas demasiado indulgente contigo mismo. Juégate el todo por el todo, no hagas nada a medias tintas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

La vida social intensa te gratificará más de lo que crees. Aprovecha para disfrutar de una extraordinaria salida en familia.

Amor: Quienes te conocen se preocupan al verte tan desganado. En breve volverás a ser el de siempre. Estás al borde de una definición.

Riqueza: Tus planes en cuestiones de dinero están empezando a tomar forma y hoy surgen nuevas decisiones que tomar en materia de inversión.

Bienestar: Si tienes que entregar un trabajo, alarga los plazos y anticipa imprevistos. Conserva la serenidad aún bajo presión, no te dejes llevar por intrigas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Pasarás por altibajos afectivos y contratiempos laborales, tú quieres pero no te dejan. No te desanimes, al mal tiempo buena cara.

Amor: Modera tus pretensiones porque el mundo no gira en torno de tus deseos. De este modo la distancia se ira acortando poco a poco.

Riqueza: Escalas posiciones, pero por el momento tus arcas siguen vacías. Período excelente para realizar nuevos contactos.

Bienestar: Son muchas las dificultades que aún tienes que superar. Tu espíritu calmo y tu accionar justo te ayudarán en este trance.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy todos los asuntos tienen que ver con tu vida creativa. Recibirás visitas que no te esperabas en tu casa.

Amor: Las actividades nocturnas te darán ocasión para acercamientos e incluso intimidades. Es importante involucrarte.

Riqueza: No hay suerte para la gente pero sí para ti, sobre todo en asuntos de dinero. No lo malgastes, piensa a futuro.

Bienestar: Serás más feliz si abordas un amplio abanico de actividades, no te aferres a lo conocido. Acomete algo osado y poco usual.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Te alejarás de las preocupaciones del día de hoy gracias a una grata noticia que recibirás de forma inesperada. No reprimas tu alegría.

Amor: Tu pareja será una especie de reflejo en el agua en el cual podrás verte. Deben aprender a crecer juntos.

Riqueza: Hoy no será el mejor día para cerrar acuerdos o firmar contratos. Si no puedes evitar hacerlo, debes leer con mucho cuidado cada línea.

Bienestar: Intenta planificar un viaje o una salida con amigos. Te hará muy bien interactuar en un círculo social diferente.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Recibirás una petición de ayuda por parte de una persona de tu familia y tendrás que hacer de todo para secundarla.

Amor: No tienes que tomar decisiones drásticas ni repentinas. No tengas prisa e intenta conocer por dentro a la persona que te gusta.

Riqueza: Buen momento económico a largo plazo. No pierdas de vista los negocios que puedas hacer ni los asuntos a resolver.

Bienestar: Un viaje o una peque?a excursión a un lugar cercano te sentará de maravillas. Debes hacerte tiempo para disfrutar de los peque?os placeres.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

La rutina te deprime hoy, trata de hacerla a un lado y ocupar tu mente. La lectura te traerá revelaciones.

Amor: Tus relaciones amorosas comienzan a establecerse, aprovecha para emprender un viaje corto de placer, renovará a la pareja.

Riqueza: Busca mejores condiciones económicas para el desarrollo de tus actividades. Agrega esfuerzo y creatividad en todos tus planes.

Bienestar: Recuerda que la confianza mata al hombre. Cuida tu lengua y tus actitudes si no quieres da?ar los sentimientos de tus seres queridos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra pero poca fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime la derrota.

Amor: Es importante que no hagas que la persona más importante en tu vida se sienta infravalorada. Debes demostrar tus sentimientos.

Riqueza: Anímate, las cosas no van tan mal. Si miras atentamente tus finanzas verás que tu ingreso es más alto de lo que piensas.

Bienestar: Descubre tu potencial, arriésgate a ir más allá de los límites que te has impuesto. El cielo es el límite, deja el temor a un lado y atrévete.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Un amigo confía a ti hoy y encuentras que su situación es sorprendentemente igual a la tuya. Es la ocasión para devolver favores.

Amor: Tu actitud honesta y abierta sobre el amor será refrescante. Disfrutarás averiguando los pensamientos más íntimos de tu pareja.

Riqueza: Sé cauteloso con el dinero hoy. Puedes causar fluctuaciones en tu cuenta bancaria y pagarás muy caro los errores financieros.

Bienestar: Trata de que los comentarios de la gente no afecten tu estado de humor. Hoy es un día brillante para ti en el que puedes alcanzar gran felicidad.