Horóscopo del día miércoles 28 de diciembre de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: No dejes que tu familia decida por ti, ya eres lo suficientemente responsable como para que sigan metiéndose en tu vida.

Amor: Tienes la sensualidad necesaria para que nadie se te resista. Pero conocerás a alguien que no se dejará conquistar muy fácil.

Riqueza: Si atraviesas un momento crítico en cuanto a tus finanzas, no dudes en pedir ayuda. Pero no a tu familia, no te conviene.

Bienestar: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan lineales como crees.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Si miras hacia atrás, verás que siempre hallaste una solución para tus problemas. Esta vez sucederá lo mismo, no te preocupes.

Amor: Si observas bien, descubrirás que hay alguien que te ama en silencio. Si das el primer paso, comenzarán una relación duradera.

Riqueza: Tú solo no puedes con todo. Deja tu orgullo de lado y pide ayuda para poder entregar esos trabajos que tienes pendientes.

Bienestar: No te conviene estar peleado ni distanciado con personas de tu trabajo. Algún día necesitarás ayuda y no tendrás a quienes recurrir.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Si ves que las cosas no marchan como esperabas, lo mejor será que cambies el rumbo. Ten en mente otras alternativas.

Amor: Se acerca un período de decisiones importantes. Habla con tu pareja y busca su consejo, te será muy útil.

Riqueza: Actualiza tus conocimientos. La capacitación te abrirá puertas laborales y te conectará con gente influyente.

Bienestar: El clima en tu hogar está muy viciado por energías negativas. Un sahumerio puede ayudar a crear ondas positivas.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Tu accionar es tan predecible que alguien descubrirá cómo te manejas y te usará a su favor. Ten cuidado de tus colegas.

Amor: Conocerás a alguien que conquistará tu corazón. Pero ten mucho cuidado porque no se muestra tal cual es.

Riqueza: Para que tus proyectos prosperen, necesitas rodearte de personas influyentes y capacitadas. Busca entre tus conocidos.

Bienestar: La natación es una buena alternativa para descargar energías, modelar el cuerpo y desenchufarte de la rutina. Comienza a nadar.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Llegarás a la conclusión de que no has estado viviendo la vida plenamente, y decidirás hacer algo al respecto hoy.

Amor: Callar tus opiniones para evitar peleas no hace que la pareja funcione mejor. Expresa lo que pasa en tu interior.

Riqueza: Creas o no, alguien muy cercano está jugándote sucio. Descubre quién es y actúa rápido antes que sea demasiado tarde.

Bienestar: Los amigos siempre han estado en las buenas y en las malas, exprésales lo orgulloso que estás de tenerlos siempre cerca.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Tu experiencia y tu olfato aguzado te dirán lo bueno y lo malo de las personas que te acompañan. Gozarás de la vida familiar.

Amor: Se acerca un período de decisiones importantes. Habla con tu pareja y busca su consejo, sabrá ayudarte.

Riqueza: No busques crecer a pasos agigantados. El ascenso es un proceso, hazlo paso a paso aunque te tome tiempo.

Bienestar: Haz un balance de tus errores y de tus aciertos. Si observas bien, verás que siempre has transitado por buen camino.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en algunos conflictos por dinero con familiares.

Amor: La soledad está haciendo estragos en tu vida, lo mejor es que llames a tus amigos y organices una salida.

Riqueza: Cuando debas tomar una decisión sobre tu futuro laboral, no busques el consejo de tu familia, te harán equivocar el camino.

Bienestar: Trata de que los demás no tengan una imagen equivocada de ti. Alguien estuvo hablando de mal, así que trata de aclarar todo.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: La suerte está echada. Llegó el momento de tomar esa decisión que hace tiempo viene rondando en tu cabeza. Anímate.

Amor: Sorprende a tu pareja con un viaje, servirá para reavivar la pasión que desde hace un tiempo está adormecida.

Riqueza: Decisiones importantes están en juego. Es momento de enfrentar los cambios laborales que están por venir. Sé valiente.

Bienestar: Los amigos siempre han estado en las buenas y en las malas, exprésales lo orgulloso que estás por contar con su amistad.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Eres una persona simpática y con mucha energía, aprende a usar tus virtudes para lograr lo que te propongas en tu trabajo.

Amor: No busques consejos acerca de cómo mejorar tu relación, lo mejor es que hables de manera franca y sincera con tu pareja.

Riqueza: No dejes que los demás decidan por ti. Deja en claro cuáles son las jerarquías y que cada cual se encargue de lo que debe.

Bienestar: El que no arriesga no gana. Si te manejas con miedo, lo más probable es que termines fracasando en lo que te propongas. Sé osado.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Tu faceta gentil y apacible es la que debe predominar el día de hoy. Que las noticias que recibas no logren cambiar tu ánimo.

Amor: Si fueses un poco más astuto, notarías que tu pareja no se siente cómoda en esta relación. Haz algo si sientes algo por ella.

Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que puedes.

Bienestar: Conocer lo que sucede a tu alrededor te dará la posibilidad de estar preparado para enfrentar los problemas que surjan. Infórmate.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior.

Amor: Tu pareja ya dio suficientes muestras de fidelidad, pero tú sigues desconfiando. Los celos destruirán la relación.

Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor te desempeñas.

Bienestar: Siempre te caracterizaste por ser una persona retraída. Es hora de que dejes de lado la timidez y te abras al mundo, te hará bien.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Hay alguien que está retrasando tu progreso en la carrera y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo hoy.

Amor: Tu familia y tu pareja no tienen una buena relación. Trata de no oficiar de mediador porque tensarás más la relación.

Riqueza: Por un golpe de suerte, has obtenido una importante ganancia. Si lo inviertes correctamente, podrás obtener mayores réditos.

Bienestar: Tu mente siempre positiva hace que los problemas no te sumerjan en la depresión. Sigue así, mantén tu optimismo en alto.