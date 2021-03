Horóscopo del día sábado 13 de marzo de 2021

Aries

Andas un poco enamorado de alguien a quien has conocido hace poco, Aries. Su imagen no se te aparta de la cabeza a diario. Si de verdad quieres que se enamore locamente de vos y te eche de menos cuando no estés a su lado, hoy tómate las cosas con calma. No es necesario hablar a diario, ni verse a cada momento, no le mandes montones de mensajes tontos. Deja que te eche de menos, una táctica mucho mejor que lo otro. Tiendes últimamente a compararte con otros, precisamente en el momento menos oportuno porque ahora brillas con luz propia y si quieres seguir haciéndolo, no te compares. Sigue tu`propio camino porque estás en el correcto, Aries. Si el asunto laboral hoy te sigue agobiando, relájate estos días y considera en serio la opción de un cambio.

Tauro

Hoy hay que felicitarte, Tauro, porque estás conociendo a una persona con la que las cosas parecen ir a diario cada vez mejor. Hoy puedes tener la ocasión de conversar, aunque sea telefónicamente, y averiguar más cosas para saber como es más en profundidad. Te sorprenderá lo mucho que tienen en común. El amor está renaciendo para los Tauro. Si estás hace ya algún tiempo en una relación y ahora atraviesan una etapa de cierta rutina que a diario parece un aburrimiento, los momentos de pasión harán olvidar todas las dificultades. La intimidad es muy importante en la vida de pareja y puede ayudar a perdonar y a olvidar cualquier problema. Si hoy recibes un mensaje de un amor del pasado, a menos que fuera una persona extraordinaria y que te hizo bien, no te entretengas ni en contestarlo.

Géminis

Buen día hoy para pasear por el parque o para estar en contacto con la naturaleza en algún lugar donde no hayan aglomeraciones de gente, Géminis. Si decides permanecer en el hogar, junto a la persona que amas, ofrécele un aperitivo, propicia un clima apropiado para las confidencias. Tendrás oportunidad de resolver esos temas que te preocupan a diario. Quedaros en casa puede propiciar que estrechen sus lazos. Hoy recibirás la llamada de una persona cercana que quiere reunirse contigo tan pronto como sea posible. Vos ya tenés tus planes de diario y muchas cosas por hacer en casa pero no pases de la cita, queda para días próximos, tan pronto como puedas. Pero escucha a esta persona, atento Géminis. Nunca dejes de ver a quienes se interesan por vos porque generalmente es para cosas muy buenas.

Cáncer

Es en los fines de semana cuando se notan más los fallos en las parejas y en estos días en que posiblemente pases tiempo en casa, todavía más, agobiada Cáncer. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan corregirse. Hoy es posible que te des cuenta de que tu relación amorosa a diario es bastante absorbente por parte de ambos. Se cerraron en ustedes y no se están dando cuenta de que tienen que compartir de nuevo con otra gente de sus respectivos ámbitos, con sus familias. No es necesario estar pegados el uno al otro todo el tiempo a diario. Eso es bastante aburrido. Puede que hoy descubras que ciertas personas tienen una opinión equivocada de vos, sorprendido Cáncer. Es importante que comiences a cambiar la situación, Deja bien claro que algunas cosas que se han chismorreado sobre vos no son ciertas.

Leo

Algunas personas a tu alrededor te provocan a diario una sensación de rechazo, exigente Leo. Cuando esto sucede te pones bastante arisco aunque no haya motivo para ello. Los otros no tienen la culpa de estas rarezas tuyas que en realidad no obedecen a nada objetivo ni tampoco han de pagar tu mal humor por ciertas cosas que no van bien en tu vida. Hoy recibirás un consejo sencillo y de gran valor. Alguien te dirá que debes tener más comprensión del medio en que te desenvuelves. Gran verdad. Recuérdalo cuando tengas problemas, Leo. Tiendes ahora a ver las cosas a diario bajo una perspectiva subjetiva. Si tienes relaciones de pareja puede haber ciertos obstáculos pero vos los estás viendo sobredimensionados. Vuelve a valorarlos y verás que no es para tanto, que lo de ustedes vale mucho más.

Virgo

Te espera hoy una excelente jornada, Virgo, durante la que tendrás ocasión de contactar, quizá telefónicamente, con diversas personas, amigos, conocidos y quizá con gente nueva que se ha unido a un chat del que formas parte y que te puede aportar grandes beneficios a diario. Una de estas personas hoy te hará un comentario de gran utilidad. Lo que te dirá te ayudará mucho en el futuro aunque todavía no sabes que tendrá esta trascendencia. Es posible que se trate de la forma de enfocar tus ahorros hacia inversiones rentables, que no habías considerado. En definitiva te dirá lo que tienes que hacer a diario para conseguir una mejor calidad de vida, tenaz Virgo. Hoy pasa tu tiempo relajadamente, puedes entretener tu mente en trazar planes para el otoño que está al llegar y que te traerá grandes momentos.

Libra

Si tu teléfono no para de sonar hoy, Libra, atiéndelo, aunque en principio te dé un poco de pereza. Las personas de nuestro círculo íntimo muchas veces necesitan atención y comprensión, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Ellos te han apoyado y ayudado a diario, por eso ahora toca corresponderles como se merecen. En el terreno sentimental, algunos cambios importantes comienzan a aparecer y puede que ahora decidas adquirir un compromiso más serio en el amor. Ahora las cosas marchan bien a diario y te das cuenta de que van por un muy buen camino, afortunada Libra. Está bien que te alegres por ello, pero no te quedes quieta y esperes que todo se te dé automáticamente. Dale hoy un buen empujón y los buenos tiempos que están empezando a llegar lo harán todavía más rápidamente.

Escorpio

Hoy te sientes más que satisfecho, Escorpio, porque después de esperar a diario los resultados de tu trabajo, empiezas ahora a recoger lo que sembraste con tanto esfuerzo. Quizá sean incluso mayores de lo que imaginabas. Quizá hoy te llegue una importante cantidad de dinero fruto de tu dedicación o relacionado con ello. No lo malgastes en cosas que no necesitas. Date algún capricho pero sé razonable y ahorra un poco por si vienen tiempos duros. Invierte en cosas para tu hogar y aprovecha si tienes tiempo libre para mejorarlo. Si sientes que a diario se te plantean dudas sobre la marcha de tu relación sentimental, indeciso Escorpio, tal vez porque te miras en el espejo de otras parejas, recuerda que todos tenemos un proceso personal y sentimental distinto al resto. No dejes que esto te afecte y menos hoy. Disfruta de este día festivo.

Sagitario

No eres una persona discutidora o peleona por naturaleza, Sagitario, pero hoy los astros influyen en que estés un tanto irascible. También influye el ambiente externo y las preocupaciones que te asaltan a diario. Si tienes una relación, hacé todo lo posible por mantener la calma cuando presientas que puede haber bronca. No te dejes llevar por un orgullo mal entendido en cualquier discusión con tu ser amado. Aunque se pase un poco, no caigas en el descontrol. Posiblemente hoy tendrán más tiempo para estar juntos que de costumbre. Piensa, y si realmente te interesa tu pareja, da marcha atrás. Si sos un Sagitario que todavía anda con el corazón libre como el viento, no dejes que los temores se interpongan a diario en tu camino y te impidan conocer hoy a alguien verdaderamente especial.

Capricornio

Este primer día de fin de semana, Capricornio, tendrás por fin la oportunidad de estar durante mucho tiempo con la persona que amas y hacer cosas que los dos deseaban a diario desde hace tiempo pero nunca conseguían encontrar el momento oportuno. Hoy tienes que estar abierto a vivir nuevas experiencias junto tu pareja, les irá de maravilla. Hoy es día también de revelaciones en el amor. Puede que tu pareja se decida a contarte algo que hasta ahora había callado. No te enfades, Capricornio, porque esta sinceridad es la mejor base para el futuro que quieren construir juntos. Reserva un tiempo de este fin de semana para ampliar tus conocimientos profesionales. Aprovecha si tienes que pasar tiempo en casa, te resultará muy productivo. Ahora comienza para vos un nuevo camino, con oportunidades de brillar a diario y has de aprovecharlo.

Acuario

Por fin estás dejando hoy atrás los sentimientos de culpa que te andaban preocupando hace algún tiempo, Acuario. Ahora estás empezando a pensar a diario de manera más positiva y no sintiéndote responsable de todas las cosas que pasan a tu alrededor. No debes permitir que los sentimientos y las situaciones de otros te afecten tanto. Ponte una coraza a diario y pasa de lo que los demás piensen de vos. Hacé siempre lo que creas firmemente que debes hacer. Si la sabes apreciar, hoy tendrás una excelente jornada porque decidiste afrontar todo lo que se presente en tu camino. Esto es muy importante cuando debes solucionar algunos temas en la vida. Ahora te das cuenta de que si quieres ayudar a los demás, en primer lugar tenés que estar bien vos mismo.

Piscis

A veces los días de fiesta nos traen lo que menos esperamos. En tu caso, Piscis, hoy alguien a quien admiras y respetas, está a punto de ofrecerte algo muy importante que podría cambiar el rumbo de tu vida. A diario, entre semana no ves nunca a esta persona pero hoy es posible que te pongas en contacto con ella por teléfono o a través de un chat. Dedica a lo largo del día algún tiempo en pensar las cosas que tienes ahora entre manos. También puedes recibir hoy un mensaje trascendental que puede cambiar tu destino como no te imaginas. Te hará muy feliz a diario. En los asuntos del corazón, sufridor Piscis, tendrás un día algo complicado por situaciones del pasado. No dejes que suceda, estás en una buena relación y el amor que los une puede con todo.