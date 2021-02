Horóscopo del día sábado 20 de febrero de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tienes una marcada personalidad dual, eres una persona extremadamente noble y a veces un gran villano de película.

Amor: Lo que tú ves como amistad, que te resulta divertido y te hace sentir bien, para la otra persona es amor. Evita desencantos.

Riqueza: Dedica tiempo y atención a los asuntos prácticos y cotidianos. Si estás alerta, tendrás la facultad de detectar fraudes.

Bienestar: Discusiones confidenciales traerán la necesidad de tomar una decisión, prepárate con anticipación y asegúrate de tener las respuestas adecuadas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Eludirás algunos hábitos y mandatos que te encasillan. Disfrutarás de tomar y llevar a cabo tus propias decisiones.

Amor: Entre caricias y promesas, un tierno encuentro se irá convirtiendo en tierno amor. No te apresures, disfruta cada etapa.

Riqueza: Los cambios económicos pueden traer nuevas oportunidades, no le temas atraviésalos y aprende de ellos.

Bienestar: Es tiempo de la purificación. Mediante un ejercicio de profunda reflexión para encontrar las causas que limitaron tus deseos y anhelos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Un buen líder sabe en quién delegar cada tarea. Demuestra tu tacto al elegir a tus colaboradores. Mide siempre los beneficios.

Amor: Si un pariente posesivo pretende alejarte de quien tu elegiste, defiende el amor. Nadie te devolverá el tiempo perdido.

Riqueza: Debes ser precavido y no meterte en aventuras financieras que acarrearán complicaciones. No habrá apoyos favorables.

Bienestar: No esperes la aprobación de todos cada vez que realizas una buena acción. Busca la propia, será tu mejor guía.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy se suscitan problemas de confianza con una amistad destacada. Te opones a revelar un secreto incluso bajo presión.

Amor: Aceptarás algunas críticas y acto seguido dejarás de estar a la defensiva. Hallarás quién te devuelva la fe en el amor.

Riqueza: Las finanzas están fuertes y tienes algunos ahorros, pero no estás seguro de cuánto te van a durar. Haz un presupuesto.

Bienestar: Permítete rechazar alguna salida o fiesta para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Te sientes como un vaso invertido por el que se derrama el agua por los esfuerzos jamás retribuidos. Aleja dudas e inseguridades.

Amor: La comunicación afectiva no te resultará todo lo grata que debería, tratarás bien a quienes te adulan e ignorarás al resto.

Riqueza: Si estás pensando en renunciar, olvídalo. Lo único que lograrás es dejarle el camino libre a tus adversarios.

Bienestar: Una palabra amable puede ser tan efectiva como el mejor de los regalos, ofrécela a quienes quieres. No las guardes por temor.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Bien contigo mismo y con el mundo. Si hubo decepciones harás borrón y cuenta nueva. La vida es más simple si sabes perdonar.

Amor: Deberás reflexionar por una decisión errónea en el plano afectivo. Todavía no es tarde si es que deseas salvar la relación.

Riqueza: Si no estás conforme con lo que sucede evita complicar a tus colaboradores. No toques la susceptibilidad de gente valiosa.

Bienestar: Enfrenta los negocios con sangre fría, en lo demás no pierdas la pasión. Ignora los reclamos infantiles de quienes no son autosuficientes.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Un ser querido te pedirá tiempo. No te dejes abrumar, es por tu bien y, al final, los acercará. Disfrutarás de un reencuentro.

Amor: Dedícate con avidez a lograr, más allá de la unión amorosa, una amistad muy estrecha con tu media naranja, lo necesitarás.

Riqueza: Resolverás muy bien un asunto laboral que estaba pendiente. Tal vez recibas la ayuda monetaria que estás necesitando.

Bienestar: Si te olvidas del no puedo y de los miedos que habitan en ti, vivirás una de las épocas más gratificantes de este a?o. Tú puedes vencerlo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy todo girará en torno a ti. Cambios físicos o de humor. Por tu impulsividad debes tener cuidado con los malos entendidos.

Amor: No todo proyecto que hagas de a dos tiene el futuro asegurado. Los amigos, tanto o más presentes que la pareja.

Riqueza: Un acuerdo nuevo en las finanzas. Aunque está sólo en las etapas experimentales será una oportunidad interesante para ti.

Bienestar: Será oportuno que lleves a cabo ejercicios respiratorios que favorezcan la relajación. También lo emocional deberá cuidarse al máximo.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Atravesarás una etapa de poco diálogo. No exteriorizar tus emociones puede afectarte. Confía en tu mejor amigo, no te defraudará.

Amor: Muro infranqueable en tu pareja, por más esfuerzos que hagas para comunicarte. Disfrutarás el encuentro si dejas de ponerte a la defensiva.

Riqueza: Dentro del ámbito laboral valorarán tu talento y obtendrás una merecida recompensa económica. Te observan tus superiores.

Bienestar: Estás en condiciones de descartar el miedo a iniciar nuevos proyectos, grábate en tu mente que eres capaz de conquistar lo que quieres y necesitas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Estás bien encaminado pero pasas por una etapa de altas y bajas. No te pongas tenso durante esta fase. Tómate un descanso.

Amor: Si tu pareja está atravesando un mal momento, trata de sugerirle alguna estrategia que la saque del apuro. Brinda soluciones.

Riqueza: Un problema monetario te rondará la mente y te quitará el sue?o. Trata de encontrar la mejor manera de resolver la situación.

Bienestar: Si no se resuelven tus problemas, lo mejor es cambiar de táctica, será una buena salida. Observa las cosas desde varios puntos de vista.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

A mitad de camino. Quien dijo adiós, ahora vuelve. Pero hoy eres tú quien debe decidir. Necesitas resolver cuestiones inconclusas.

Amor: Posible aventura amorosa que te permitirá escapar de la monotonía cotidiana. Serás más afectuoso que apasionado.

Riqueza: Te destacarás en tu desempe?o para liderar tu equipo de trabajo, generando fuertes lazos de integración y cooperativismo.

Bienestar: La comunicación frecuente y sincera será vital para mantener relaciones. Evita los excesos y practica algún deporte.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te sientes invadido por el cansancio y decaimiento en general. No somatices peque?os problemas porque repercuten en tu salud.

Amor: En tu pareja la relación pasará por un cambio muy profundo, deberás valorarte más para que el vínculo progrese.

Riqueza: Cautela a la hora de desembolsar sumas de dinero. No es tiempo de tomar decisiones importantes, deja que pase el temporal.

Bienestar: Perdonar es un regalo para ti mismo para continuar con tu vida sin resentimientos ni deudas pendientes. Cierra el círculo.