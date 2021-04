Horóscopo del día sábado 3 de abril de 2021

Aries: Deberás iniciar un curso de acción que te lleve a mejorar emocionalmente. Te enfrentas a graves consecuencias si no lo haces.

Amor: Existen ciertos aspectos de tu personalidad que te resultan muy difíciles de cambiar. Hoy encontrarás la fuerza para hacerlo.

Riqueza: Evita comprar en cuotas cualquier tipo de bien. Por ahora posterga toda adquisición a crédito en cualquier ámbito.

Bienestar: No puedes vivir de sueños. La vida es un proceso de mantenerse en movimiento, de intentar llegar a algún lado. Ponte metas y procura alcanzarlas.

Tauro: No permitas que tus ansiedades y tu impaciencia afecten la pareja. Iniciarás el día con contratiempos laborales.

Amor: Compartirás todo tipo de momentos felices con tu pareja durante la jornada de hoy. Lograrán completo entendimiento.

Riqueza: Deberás dejar de lado el estilo de vida despreocupado y banal que estas llevando. Finalmente tus finanzas tocarán fondo.

Bienestar: No hay nada de malo en demostrarse sentimental o emocional. Los sentimientos son parte natural de la vida y no tienes porque reprimirlos.

Géminis: Te aguarda una jornada apacible, aprovecha tu estado de ánimo y visita a un amigo que hace tiempo que no ves, te pondrás al día.

Amor: Te estimulan las relaciones afectivas, hay posibilidades de encuentros con viejos amores para realizar proyectos juntos.

Riqueza: Tus ideas lograrán convencer a gente muy poderosa para invertir en tus proyectos, y obtendrás reconocimientos inesperados.

Bienestar: Si sientes irritación o enojo por alguien es porque seguramente es porque hay una falta de química. Este mecanismo es de tu personalidad, no lo proyectes.

Cáncer: Algo nuevo está llegando a tu vida, recibirás pronto una recompensa por tantos desengaños que has pasado en estos últimos tiempos.

Amor: Tal vez recibas una sorpresa en tu vida sentimental. Quizá tengas la inquietud de romper vínculos, pero sin culpas ni temores.

Riqueza: Tu ingenio parece volcarse en obras que despiertan admiración ajena. Muéstrate y ganarás nuevos mercados para tus productos.

Bienestar: Inicias una racha muy favorable, sólo necesitas descubrir qué quieres hacer con tu vida y trazar planes y estrategias para conseguirlo.

Leo: No puedes permitir poner todo el peso de las determinaciones de la pareja en una sola persona. Toma cartas en el asunto.

Amor: Encontrarás la persona que sacie tus necesidades de amor y llene tu corazón en maneras que nunca soñaste. Disfrútala.

Riqueza: Aprende a disfrutar de tus éxitos como corresponde. Ellos se convertirán en el combustible que avive la llama de tu progreso.

Bienestar: Los conflictos laborales comenzarán a consumirte de a poco. No cedas ante la presión de un ambiente labora hostil. Enfócate en tus deberes.

Virgo: Tendrás una jornada francamente buena. Lograrás grandes resultados a nivel laboral. Confía en tus encantos naturales.

Amor: Deja todo por esa persona que sabes llenará tus días de amor, alegría y compañía. No temas sacrificarte por ella.

Riqueza: Cada uno es responsable en gran manera por la forma en la que los acontecimientos del destino se desenvuelven. Madura.

Bienestar: Aprende a mirar el futuro con ojos de positivismo. No permitas que un presente oscuro nuble tus esperanzas de progresar o estar mejor.

Libra: Tendrás que desarrollar una gran paciencia para esperar por tu amor. Te destacarás en lo social y ganarás el respeto de los demás.

Amor: Resolverás situaciones sentimentales que tiempo atrás te superaban. Mucho compañerismo en las parejas consolidadas.

Riqueza: Conseguirás mucho en poco tiempo. Invierte con confianza, en breve rendirá los frutos esperados.

Bienestar: Muestras problemas cardiovasculares que requerirán de atención médica. El estrés puede ser el causante de tus malestares.

Escorpio: No estropees el trabajo de tanto tiempo por querer apresurarte al final. Cultiva tu paciencia y no avances si no estás seguro.

Amor: Es momento de dejar ir a tu pareja, el destino ha demostrado que no son el uno para el otro. Deja de engañarte.

Riqueza: Se avecinan buenas rachas repetidas en lo económico, y finalmente podrás cubrir tus gastos con tranquilidad.

Bienestar: Es el momento de encontrar el equilibrio en tu vida. La práctica de técnicas orientales de meditación puede ayudarte en tu autodescubrimiento.

Sagitario: Apégate a los planes previstos para el día de hoy. No intentes cambiar tu rutina o terminarás pasando malos momentos.

Amor: Podrían aparecer tensiones con tu pareja durante este día. Debes aprender a escuchar mejor y prestar atención a las necesidades y deseos de los demás.

Riqueza: No dudes en dar el 110 por ciento en tu cargo, sobre todo si eres nuevo en el. Marca una buena primera impresión.

Bienestar: Aprende a compartir momentos con tus seres queridos más regularmente. Aprovecha cada instante a su lado para forjar recuerdos inolvidables.

Capricornio: Hoy tendrás una jornada de desgano y enojo constante. Procura mantenerte fuera de conflictos o mostrarás lo peor de ti.

Amor: No coartes los sueños de tu pareja solo por estar en desacuerdo con ellos. Haz entender a tu pareja tus razones.

Riqueza: Las condiciones climáticas influirán mucho en tu desempeño laboral de hoy. Deberás poner mucho esfuerzo para desarrollarlas.

Bienestar: Hoy comprenderás que la solución a cualquier problema sentimental es el tiempo. Toma el que necesites antes de pensar en retomar las riendas del amor.

Acuario: Hoy podrías encontrarte con un viejo colega o reunirte en tu casa con amigos para tratar algún tema interesante.

Amor: Coloca velas en forma de corazón y artículos hechos de tierra para activar el amor, las relaciones sexuales y el matrimonio.

Riqueza: Acude a otras personas cuyas habilidades se complementen contigo. Une fuerzas y comparte ideas, porque resultará beneficioso.

Bienestar: Revisa en todo momento tus fracasos anteriores para aprender y no cometerlos otra vez. Sé astuto y audaz en tus nuevas elecciones.

Piscis: Hoy, tu fuerte será la creatividad para resolver problemas. Por más que sientas que tus pensamientos son poco convencionales, exprésalos sin miedo.

Amor: Tu creatividad, originalidad e inventiva se realzan en tu vida amorosa. Si tú quieres, todo puede cambiar para bien.

Riqueza: En lo laboral encontrarás tu rumbo en estos días. Debes dialogar y dar tus puntos de vista. De tu boca saldrá la solución.

Bienestar: Molestias en la zona de riñones. Dolores de cabeza y sensación de agotamiento general. Cuida la alimentación.