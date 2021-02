Horóscopo del día viernes 26 de febrero de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Estarás desconcentrado y distraído. Con estas características te encuentras propenso a tener accidentes. Abre los ojos.

Amor: Dale la contención que tu ser amado está necesitando. A veces un simple abrazo vale más que mil palabras.

Riqueza: Estás ejecutivo cuando tienes en claro la meta pero demasiado fantasioso a la hora de planificar. Pon los pies en la tierra.

Bienestar: Comparte alguna jornada deportiva con amigos. Libera tu mente y dale a tu cuerpo una oportunidad de ponerse en movimiento.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás mucho en qué pensar y no te entusiasmará hacer vida social. Haz las cosas paso a paso, para no caer en viejos errores.

Amor: Los conflictos de pareja ya no te quitarán el sue?o. Estás ávido de cari?o y admiración para fortalecer tu autoestima.

Riqueza: Cuídate, no generes gastos superfluos porque tu economía se verá muy resentida y te será difícil recuperarte de las caídas.

Bienestar: Tu felicidad es tema de discusión hoy, y los comentarios ajenos te han puesto a pensar. No pierdas de vista tu entorno.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu enfoque positivo te acompa?ará todo el día y transformará tu experiencia laboral. Puedes esperar mayores avances en el futuro.

Amor: El amor se estimula dando mayor libertad y cari?o al ser amado. Una velada íntima o una salida pueden ser una magnífica idea.

Riqueza: Puesto que has hecho grandes cambios para mejorar económicamente, sentirás un ingreso inmediato en tus arcas.

Bienestar: Piensas que nadie hace las cosas como tú las haces. Si sigues con esa actitud, provocarás resentimientos. Baja los humos y escucha a los demás.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No puedes tomar otra actitud que no sea la determinante. Ya has dejado correr mucha agua y es momento de poner manos a la obra.

Amor: Si por un momento tu corazón ya no sabe a qué atenerse, será mejor que hables con tu pareja. Debes decir lo que sientes de frente y sin vueltas.

Riqueza: Se realizará una variante a nivel laboral que no estaba en tus planes. Tómalo con calma y replanifica tus actividades.

Bienestar: Necesitarás de muchos estímulos para continuar adelante. La inacción podría ser tu mayor enemigo. Recuerda que el movimiento es vida.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Alguien cercano a ti tiene un valioso consejo que darte. Esta vez debes pensar antes de actuar.

Amor: Prisionero del amor. Nada será tan importante como la pareja. Se resuelven viejos problemas de un modo nuevo.

Riqueza: En materia de negocios irás directamente al punto con bastante fortuna, por más que te muestres un tanto agresivo.

Bienestar: Todavía puedes aprender, no hay edad para ello. Date una oportunidad de generar cambios positivos en tu vida.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Esperas un cambio en tu vida. Deseas recuperar lo perdido y mejorar tu imagen para lograrlo pero no obtendrás el éxito inmediato.

Amor: Entrégate sin reservas y con ternura. Descubrirás una vida íntima desconocida. No des lugar a habladurías.

Riqueza: Obtendrás créditos y apoyo. Saldrás de una vieja encrucijada. Cortarás lazos que te ataban económicamente.

Bienestar: Tienes millones de razones para ser feliz. Siéntete libre para mostrar esa hermosa sonrisa al mundo. Hoy toma el ritmo y disfruta.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Defiende tu inocencia con u?as y dientes, ya que quieren involucrarte en una situación que podría dejarte mal parado.

Amor: Desilusión al no recibir el apoyo que esperabas de tu pareja. Ten en cuenta que a veces los demás no pueden brindarte ayuda.

Riqueza: Claridad para vencer oponentes y competidores sumada a la habilidad para ganar clientes y triunfar en tus objetivos.

Bienestar: No te dejes llevar por lo que dicen quienes no conocen a fondo tu problemática, no actuarán como buenos consejeros, sólo distraerán tu atención.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Saldarás cuentas con gente que aprecias y tendrás más de un acierto económico. Tendrás pocos motivos para entristecerte.

Amor: Tu pareja te sorprenderá con una noche de cena a la luz de las velas y mucha pasión que renovará tu compromiso una vez más.

Riqueza: En caos. Harás números de la ma?ana a la noche, aunque avanzarás poco en eso. Sé paciente, sabrás el camino a tomar.

Bienestar: Cuando te encuentres sin respuestas piensa quien te quiere por lo que eres y pídele un consejo. Síguelo aunque no te guste lo que escuches.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

No es buen momento para andar apresurado. Aunque tengas la sensación de estar dando muchos rodeos lo mejor es actuar con cautela.

Amor: No te dejarás someter por las actitudes agresivas de tu pareja, tendrás un tono irónico y provocador. Evita las confrontaciones.

Riqueza: Si has pasado por alguna mala racha, calma, es sólo una preocupación pasajera. En breve todo volverá a la normalidad.

Bienestar: Cierta persona te envía se?ales mezcladas que te provocan confusión. No permitas que te manipulen. Más bien afróntala y juega su mismo juego.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Sin embargo, tómate tu tiempo para disfrutar de cada momento.

Amor: Se está desarrollando una nueva forma de lealtad en la que puedes transformar tu vida de pareja. Pero no te apresures demasiado.

Riqueza: Nuevas oportunidades de trabajo aparecen en el horizonte. Evalúalas antes de tomar una decisión de la que no puede haber marcha atrás.

Bienestar: No permitas que el orgullo se atraviese en el camino de una buena amistad. Es hora de admitir que te equivocaste, errar es humano.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No suceden grandes cosas que puedan alterar el suave desarrollo de tu vida, más cuando cuentas con el apoyo de amigos.

Amor: Tendrás la necesidad de comprometerte por completo con tus sentimientos. Salvo alguna discusión, el panorama es perfecto.

Riqueza: Si estás sometido a presiones y tienes bajas ventas o rendimientos, es necesario ajustar los gastos que reflejen tu realidad.

Bienestar: Este es un buen día para comprar ropa, tu autoestima se verá estimulada por un cambio de imagen. Dedica el día para hacer lo que tanto te gusta.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

A pesar de algunos posibles problemas o contratiempos en la vida diaria, tu vida profesional marcha sobre ruedas.

Amor: Más expresivo y cari?oso que nunca. Armonía en la pareja y una noticia excepcional para toda tu familia. Buenos horizontes.

Riqueza: Comparte fuerzas mentales, conocimientos y experiencias para hacer tu mejor desempe?o, no te dejes convencer por aduladores.

Bienestar: Todos buscan hoy tu amistad. Cuídate de la superficialidad en ciertas relaciones porque no merecen el tiempo que les dedicas.