Horóscopo del día viernes 5 de marzo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Evita tomar decisiones importantes el día de hoy y aléjate de discusiones y ambientes negativos. Cuida tus intereses.

Amor: Busca desahogar tus penas de amor de forma positiva. Intenta escribir, componer o realizar alguna actividad social, sin descuidarte por la pandemia.

Riqueza: Condúcete con cuidado en tu ambiente laboral, las prisas y descuidos pueden llevarte a situaciones complicadas.

Bienestar: Buscarás explicación a ciertas actitudes de ensa?amiento contigo por parte de terceros. Lamentablemente este interrogante no siempre tiene respuesta.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Serán días decisivos en los que acertarás, aunque camines al costado del precipicio. Si sigues tus instintos, ganarás.

Amor: Necesidad absoluta de fusionarte con tu pareja. Celoso, absorbente y tan exigente como de costumbre, vivirás buenos momentos.

Riqueza: No importa cuán insistentemente piensas en ello ni tampoco cuánto lo intentas, tu proyecto sencillamente no sale adelante.

Bienestar: Trastornos de salud de difícil diagnóstico que pueden tener un importante componente psíquico. Intenta no realizar cambios bruscos en tu vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No olvides la ética, si eres capaz de llevar a cabo lo que deseas sin mirar a tu alrededor, obtendrás severas críticas. Ten cuidado.

Amor: En tus relaciones amorosas podría haber tensión, lo que tal vez se deba a una mala comunicación. Sé claro al expresarte.

Riqueza: Con un negocio que cierres estos días, puedes alcanzar una importante solidez económica que se apoyará en tu rendimiento productivo.

Bienestar: Encandilarás y convencerás a los demás con tu ímpetu y pasión por vivir. Intenta aplicar tus teorías sobre la vida, a la tuya.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Saber escuchar consejos y ser comprensivo con los demás te permitirá alcanzar grandes logros en la vida, en diferentes ámbitos.

Amor: Tal vez sientas cierta soledad o decepción en tus relaciones. Esto podría suceder porque la comunicación no es buena.

Riqueza: Es un día ideal para viajar, mostrar tu talento y rehacer compromisos que habían caducado hace tiempo. No olvides las medidas de protección contra el COVID-19.

Bienestar: Conocerás y aprenderás mucho hoy. Pon tu experiencia al servicio de la comunidad y participa en obras de caridad, que te harán sentir mejor persona.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, ellos te están esperando.

Amor: No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos.

Riqueza: No dejes de interesarte por la economía del hogar. Las finanzas se manejan mejor si con tu pareja apuntan a un mismo objetivo.

Bienestar: Siempre procura aprender de las vivencias ajenas, que te darán la sabiduría de la experiencia, sin el trago amargo aleccionador que les dio lugar.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Intentas barrer obstáculos con la esperanza de que no se repitan. Eso no funcionará y deberás escuchar recomendaciones de los demás.

Amor: Debes evitar ponerte muy exigente con tu pareja. Reencuentro con personas que se alejaron de tu vida por diferentes motivos.

Riqueza: El éxito no es más que poder satisfacer tus objetivos de vida. Eres una persona que ama la justicia y la pones encima de todo.

Bienestar: Para no quedar atrapado en el enga?o, guíate solamente por los hechos. Conciliar es la consigna, tanto en lo social, como en lo privado.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de enga?o de personas con proposiciones no concretas.

Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más cari?o y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política.

Riqueza: Demoras y obstáculos en asuntos relacionados con propiedades o negocios familiares. Te beneficia la decoración de tu hogar.

Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una salida al aire libre, tomando los cuidados necesarios por la pandemia. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sue?os.

Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.

Riqueza: Rupturas o imprevistos con compa?eros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de tomar una decisión.

Bienestar: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tienes capacidad para analizar, comprender y motivar a la gente que te rodea. Si además les das confianza, obtendrás buenos resultados.

Amor: Quizás estés idealizando demasiado a esta persona. Lo mejor es que intentes ver las cosas con cierto realismo.

Riqueza: Las cuestiones económicas en el trabajo te pueden dar un gran susto por no cumplir con tus responsabilidades a rajatabla.

Bienestar: Salir a caminar solo, disfrutando el paisaje, es una buena forma de evitar los malos pensamientos. Concéntrate en cosas positivas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

El camino del éxito es largo y difícil, pero cuando al fin llegas, sus frutos son dulces. No escatimes esfuerzos a la hora de encarar proyectos.

Amor: Hoy sentirás nostalgia, algunos recuerdos de la infancia te invadirán y pensarás en personas que ya no forman parte de tu vida.

Riqueza: Los temas laborales se verán favorecidos y todo el esfuerzo que hagas para mejorar tus conocimientos será muy fructífero.

Bienestar: Debes intentar vivir más tranquilo o te verás afectado por varios tipos de enfermedades. Para lograr el equilibrio busca la ayuda de un psicólogo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y sólo contarlas a ciertas personas.

Amor: No exigirás afecto, te lo ganarás en buena ley. Tierno, protector y optimista, harás suspirar al sexo opuesto vayas donde vayas.

Riqueza: Tu escala de valores está sufriendo un cambio importante. Quizás ya no te preocupe tanto la economía ni el dinero.

Bienestar: Las relaciones pueden ser favorables siempre que encuentres el tiempo necesario para dedicarle a tu pareja. Intenta preservar tu vida íntima.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No actúes en contra de tu propio juicio o tendrás que asumir las consecuencias. Puede que te llamen para una entrevista.

Amor: Las cenizas de un antiguo afecto pueden convertirse en hoguera, cuidado con los reencuentros porque pueden ser muy peligrosos.

Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Busca ser felíz cada día.

Bienestar: El momento es bueno pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Evita los excesos y esfuerzos, pues te pasarán factura.