Horóscopo de hoy lunes 12 de octubre de 2026

ARIES

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Ponga orden en sus cuentas bancarias. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

TAURO

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

GÉMINIS

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

CÁNCER

Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Su situación económica le permite ser más generoso. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

LEO

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. En el trabajo, valoran mucho su intuición. Buen momento para un chequeo médico.

VIRGO

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Ocasión para iniciar una economía de ahorro. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

LIBRA

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Le sentará bien caminar, ya que templa la mente y los nervios.

ESCORPIO

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor y no rompa la magia. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Evite los deportes de riesgo.

SAGITARIO

Feliz y enamorado de su pareja. Saca buen provecho de las inversiones. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. Protéjase la garganta si sale por la noche.

CAPRICORNIO

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Aproveche la ocasión de tener mayores ingresos. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

ACUARIO

Sea más cariñoso con su familia. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

PISCIS

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Vaya al campo para respirar aire puro.