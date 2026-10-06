Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30262
1- 2781
2- 6790
3- 5749
4- 5771
5- 2567
6- 6191
7- 6188
8- 6037
9- 3586
10- 7098
11- 9331
12- 2795
13- 8898
14- 6545
15- 8269
16- 6178
17- 2228
18- 8176
19- 3093
20- 5843
El 81 en el mundo de los sueños es La Flor
24 C ° ST 23.63 °
6 Octubre de 2026 11.49
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30262
1- 2781
2- 6790
3- 5749
4- 5771
5- 2567
6- 6191
7- 6188
8- 6037
9- 3586
10- 7098
11- 9331
12- 2795
13- 8898
14- 6545
15- 8269
16- 6178
17- 2228
18- 8176
19- 3093
20- 5843
El 81 en el mundo de los sueños es La Flor