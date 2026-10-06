Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30262

1- 2781

2- 6790

3- 5749

4- 5771

5- 2567

6- 6191

7- 6188

8- 6037

9- 3586

10- 7098

11- 9331

12- 2795

13- 8898

14- 6545

15- 8269

16- 6178

17- 2228

18- 8176

19- 3093

20- 5843

El 81 en el mundo de los sueños es La Flor



