Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

La Primera 11.30 hs
Sorteo n° 30297
1- 1001
2- 0755
3- 8893
4- 7793
5- 1023
6- 6825
7- 9878
8- 9529
9- 0618
10- 5307
11- 1262
12- 7856
13- 4901
14- 6506
15- 7658
16- 5554
17- 6482
18- 1479
19- 4545
20- 8821
El 01 en el mundo de los sueños es El Agua
18 C ° ST 17.56 °
15 Octubre de 2026 11.46
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2- 0755
3- 8893
4- 7793
5- 1023
6- 6825
7- 9878
8- 9529
9- 0618
10- 5307
11- 1262
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