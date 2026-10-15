  • Dólar
  • BNA $1485 ~ $1535
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1930.5 ~ $1930.5

18 C ° ST 17.56 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 15 de Octubre del 2026

15 Octubre de 2026 11.46

La Primera 11.30 hs

Sorteo n° 30297

1- 1001

2- 0755

3- 8893

4- 7793

5- 1023

6- 6825

7- 9878

8- 9529

9- 0618

10- 5307

11- 1262

12- 7856

13- 4901

14- 6506

15- 7658

16- 5554

17- 6482

18- 1479

19- 4545

20- 8821

El 01 en el mundo de los sueños es El Agua


 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también