Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

La Primera 11.30 hs

Sorteo n° 30297

1- 1001

2- 0755

3- 8893

4- 7793

5- 1023

6- 6825

7- 9878

8- 9529

9- 0618

10- 5307

11- 1262

12- 7856

13- 4901

14- 6506

15- 7658

16- 5554

17- 6482

18- 1479

19- 4545

20- 8821

El 01 en el mundo de los sueños es El Agua



