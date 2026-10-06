Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30261
1- 4997
2- 4149
3- 6715
4- 0318
5- 4102
6- 9558
7- 9045
8- 5861
9- 9995
10- 4113
11- 4514
12- 6729
13- 3158
14- 3417
15- 5170
16- 5087
17- 5308
18- 5883
19- 4878
20- 8166
El 97 en el mundo de los sueño es La Mesa
22 C ° ST 21.93 °
6 Octubre de 2026 09.48
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30261
1- 4997
2- 4149
3- 6715
4- 0318
5- 4102
6- 9558
7- 9045
8- 5861
9- 9995
10- 4113
11- 4514
12- 6729
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14- 3417
15- 5170
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