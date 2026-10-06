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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Martes 6 de Octubre del 2026

-

6 Octubre de 2026 09.48

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30261

1- 4997

2- 4149

3- 6715

4- 0318

5- 4102

6- 9558

7- 9045

8- 5861

9- 9995

10- 4113

11- 4514

12- 6729

13- 3158

14- 3417

15- 5170

16- 5087

17- 5308

18- 5883

19- 4878

20- 8166

El 97 en el mundo de los sueño es La Mesa
 

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