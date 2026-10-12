Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, denominado Mar del Este por las dos Coreas, según informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Defensa de Japón. El episodio se produjo apenas días después de que Seúl anunciara la realización de una prueba exitosa de su primer misil hipersónico, en una nueva señal de la actividad militar que atraviesa la región.

De acuerdo con un comunicado del Ejército surcoreano, los lanzamientos fueron detectados alrededor de las 9:20, hora local, desde una zona próxima a Pionyang. Los proyectiles recorrieron más de 900 kilómetros, según la información difundida por las autoridades militares de Corea del Sur.

El anuncio activó las medidas de vigilancia y seguimiento de las fuerzas surcoreanas, que indicaron que permanecen preparadas ante la posibilidad de nuevos lanzamientos. La información sobre el episodio también fue compartida con Estados Unidos y Japón, en el marco de la coordinación entre los países frente a la actividad misilística norcoreana.

"Las fuerzas armadas surcoreanas han intensificado su vigilancia para prepararse ante posibles lanzamientos adicionales y mantienen un estado de máxima alerta, compartiendo información relevante con Estados Unidos y Japón", señaló el Estado Mayor Conjunto surcoreano, según consignó la agencia de noticias local Yonhap.

La declaración oficial puso el foco tanto en la detección de los proyectiles como en la posibilidad de que Corea del Norte realice nuevas pruebas. Por el momento, no se informó de daños materiales relacionados con el lanzamiento.

Japón confirmó la caída del proyectil, pero no reportó daños

El Ministerio de Defensa japonés también comunicó que había detectado la caída de uno de los proyectiles. La información fue publicada a través de la red social X, donde las autoridades señalaron el episodio y aclararon que, hasta ese momento, no se habían registrado daños materiales.

El reporte japonés se sumó a la información proporcionada por el Ejército surcoreano y permitió conocer la reacción de ambos países ante el lanzamiento. Mientras Seúl informó sobre la detección de una serie de misiles balísticos desde las inmediaciones de Pionyang, Tokio comunicó que había identificado la caída del proyectil.

Aunque las autoridades no reportaron daños, el episodio volvió a colocar la actividad militar de Corea del Norte bajo atención regional. El Ejército surcoreano, además, dejó abierta la posibilidad de que se produzcan nuevos lanzamientos y sostuvo que mantiene un estado de máxima alerta.

La vigilancia reforzada y el intercambio de información con Estados Unidos y Japón forman parte de las medidas anunciadas por Seúl después de detectar los proyectiles. La comunicación oficial no descartó nuevos movimientos y remarcó que las fuerzas armadas siguen atentas a la evolución de la situación.

El antecedente del 3 de octubre

El lanzamiento de este lunes no fue el primero registrado durante octubre. El 3 de octubre, Corea del Norte ya había disparado un misil balístico hacia el mar de Japón. En aquella oportunidad, el proyectil cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón y tampoco se reportaron daños.

La nueva secuencia de lanzamientos se produjo, por lo tanto, después de un antecedente reciente que también había involucrado a las autoridades japonesas y surcoreanas en el seguimiento de la actividad misilística norcoreana. Ambos episodios tuvieron como dirección el mar de Japón, denominado Mar del Este en las dos Coreas. En el caso del lanzamiento del 3 de octubre, la información disponible indicó que el proyectil terminó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago japonés. En el episodio de este lunes, el Ministerio de Defensa de Japón informó que detectó la caída del proyectil, aunque aclaró que no se habían comunicado daños materiales.

La reiteración de estos lanzamientos se produjo en un escenario marcado por la actividad militar de las dos Coreas y por las diferencias que mantienen sus gobiernos. A ello se suma el reciente anuncio de Seúl sobre el desarrollo de capacidades misilísticas propias.

Seúl anunció una prueba exitosa

El jueves anterior al lanzamiento norcoreano, Corea del Sur afirmó haber realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico. Según la información difundida, el sistema todavía se encuentra en una etapa de investigación y desarrollo.

La prueba se conoció pocos días antes de que Corea del Norte lanzara los misiles balísticos detectados este lunes. Esa proximidad temporal constituye uno de los elementos centrales del contexto en el que se produjo el nuevo episodio militar, aunque la información disponible no establece una relación directa entre ambos acontecimientos.

El anuncio de Seúl se refirió al resultado satisfactorio de la prueba de su primer misil hipersónico, pero aclaró que el proyecto continúa en desarrollo. De ese modo, el ensayo se presentó como parte de un proceso de investigación que todavía no ha concluido.

La sucesión de acontecimientos —la prueba surcoreana y los posteriores lanzamientos norcoreanos— se produjo en medio de un clima de tensión entre ambos países, que permanecen técnicamente en guerra. La situación se agravó recientemente por un episodio ocurrido en la frontera que comparten.

La explosión de minas en la Zona Desmilitarizada

Seúl y Pionyang quedaron envueltos en una nueva escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas ocurrida el 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), el área que separa a las dos Coreas. El incidente dejó como saldo dos soldados surcoreanos gravemente heridos y otro militar con heridas leves. A partir de lo ocurrido, Corea del Sur acusó a Corea del Norte de haber colocado los explosivos y exigió las disculpas correspondientes.

Además, las autoridades surcoreanas realizaron una operación de desminado en la zona una semana antes de los nuevos lanzamientos. La intervención se produjo en el marco de las acusaciones formuladas por Seúl contra Pionyang por la presencia de los artefactos explosivos.

La posición norcoreana fue diferente. Las autoridades de Corea del Norte negaron cualquier participación en el episodio y acusaron al Gobierno surcoreano de mentir para justificar lo que calificaron como "provocaciones" en la frontera.

De esta manera, el incidente con las minas abrió otro frente de confrontación entre los dos países, que ya mantienen diferencias en materia de seguridad y actividad militar. Las acusaciones cruzadas, la exigencia de disculpas por parte de Seúl y la negativa de Pionyang profundizaron las tensiones en la Zona Desmilitarizada.

Máxima vigilancia

Tras detectar los misiles balísticos, el Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que reforzó la vigilancia y mantiene a sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta. También confirmó que comparte información relevante con Estados Unidos y Japón para prepararse ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Los proyectiles detectados este lunes recorrieron más de 900 kilómetros desde una zona cercana a Pionyang, mientras que el Ministerio de Defensa japonés comunicó la caída de uno de ellos sin reportar daños materiales. El episodio se sumó al lanzamiento del 3 de octubre y ocurrió después de la prueba de un misil hipersónico anunciada por Seúl.

Al mismo tiempo, la controversia por las minas que explotaron el 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada continúa atravesada por las acusaciones contrapuestas de ambos gobiernos. Corea del Sur responsabilizó a Pionyang y reclamó disculpas, mientras que Corea del Norte negó su participación y acusó a Seúl de utilizar el episodio para justificar provocaciones fronterizas.

En este escenario, los nuevos lanzamientos norcoreanos se suman a una serie de acontecimientos militares y diplomáticos que mantienen elevada la tensión entre las dos Coreas. Por ahora, las autoridades informaron sobre la detección de los proyectiles, el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y la ausencia de daños materiales, sin descartar la posibilidad de nuevas pruebas misilísticas.