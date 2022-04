Crisis en Perú: Quiénes piden la renuncia de Pedro Castillo

El Gobierno de Pedro Castillo decretó el pasado martes 5 abril un toque de queda sobre las provincias de Lima y Callao. El objetivo era apaciguar las protestas que vienen "in crescendo" por la suba de combustibles, pero también por un desgobierno del jefe de estado electo hace tan sólo 8 meses en Perú. El pedido de que los peruanos permanecieran en sus casas no sólo no fue acatado sino que avivó el cántico "que se vayan todos".

Aunque los bloqueos se originaron el pasado 28 de marzo en respuesta al alza de los precios del combustible protagonizados por los transportistas, luego se sumaron otros gremios de trabajadores. En "No cantes victoria" dialogamos con el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, quien además cuenta con una larga trayectoria como economista.

En cuanto a la disposición de un toque de queda en Perú, el congresista aseguró que "fue decretado de manera irresponsable, y es inconstitucional y fue basado en informes de inteligencia que no han sido verificados para nada".

En la tarde del martes, Pedro Castillo asistió a una reunión que había sido convenida previamente en el Congreso para acordar medidas para apalear la crisis que atraviesa su país. "La idea era reunir al Ejecutivo y al Legislativo en la búsqueda de soluciones integrales para el problema que enfrentamos en el país y que es de carácter sistémico. Desafortunadamente le presidente llegó con sus ministros pero sin ideas. Esto no es tarea del legislativo sino que son quienes pueden ayudar con planes que arme el Poder Ejecutivo".

Mientras tanto en las calles de Lima se desarrollaban fuertes protestas con inclusive enfrentamientos entre los manifestantes y los policías. "Luego sintió (el presidente) las voces de la ciudadanía que reclamaban porque hubo una manifestación ciudadana extraordinaria desafiante de un toque de queda por primera vez en un país que atravesó dictaduras militares como también pasó en Argentina".

"El sistema político peruano es un ´menjunje´ entre presidencialismo y parlamentarismo. Por un lado quien resulta presidente debe presentar su gabinete en el Congreso y allí buscar un voto de confianza, si se le niega debe cambiarlo y si allí le niegan también esa conformación pues entonces el presidente puede disolver el Congreso".

Por otra parte "el Congreso tiene un instrumento extrañísimo de 1830 y algo en el que puede vacar al presidente por incapacidad moral permanente. El problema es que un término tan amplio y sin ningún tipo de definición estricta que allí entra de todo. Son dos herramientas de destrucción masiva de la democracia. Lo que debiera tener Perú es un "juicio político como el proceso de impeachment de los estadounidenses".

En el análisis de Anderson, hay una creciente demanda de la renuncia de Pedro Castillo. Es de hecho un cántico que se hace oír por estas horas en las calles de Lima. "El gran problema que tenemos actualmente es el desgobierno de Castillo que no supo darle al país unos ministros que estén preparados". Un claro y elocuente ejemplo de ello es que "hubo un ministro que estuvo dos veces involucrado en casos de homicidios".

"Hay una degradación de cómo se administra el estado por lo que genera problemas de credibilidad" sentenció el congresista. "En Perú tenemos hace ya 30 años una crisis política estructural con la destrucción de los partidos políticos reemplazados por clubes estructurales por lo que hay un divorcio entre lo que la ciudadanía espera y la dirigencia representa".

El expresidente Alberto Fujimori, actualmente preso, dejó "una estela de grieta entre quienes lo quieren de vuelta y quienes se oponen". Siempre se vota el anti. Sin embargo, "esta vez el electorado peruano pasó a la segunda vuelta a Keiko Fujimori y a cualquiera que se propusiese. Creo que si le ponían a Mickey Mouse ganaba".