Desapareció la periodista que protestó en la televisión rusa

Maria Ovsyannikova, la periodista rusa que el lunes interrumpió el noticiero televisivo del canal del estado con un cartel de protesta contra la guerra en Ucrania está desaparecida, dijo su abogado a la CNN.

"No logramos encontrarla", afirmó Dmitry Zakhvatov, luego de que amigos de la mujer hubieran dicho que se encontraba en una comisaría de Ostankino, en Moscú.

Poco antes, el Kremlin había calificado como "gamberrismo o patoterismo" el gesto de Ovsyannikova al irrumpir durante la transmisión en directo del noticiero del canal Channel One.

"En lo que respecta a las acciones de esta mujer, es gamberrismo", dijo a los periodistas el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, que elogió a la cadena noticiosa por lo que consideró una programación de calidad, objetiva y veloz.

Quién es la periodista

Ovsyannikova vive en Moscú, la capital rusa, y se presenta en sus redes sociales como conductora de noticias televisivas, y nadadora de aguas abiertas de las competencias Swimstar y Oceanman.

En su historial deportivo cuenta con haber cruzado los ríos Volga y Bósforo.

Antes de que se expresara en el informativo Vremya, la periodista publicó un vídeo en las redes sociales en el que se disculpaba por los ataque de Rusia a Ucrania. “Es un crimen y Rusia es el agresor”, expresó.

En el video, apuntaba directamente contra el presidente ruso. “La responsabilidad de esta agresión cae sobre un hombre: (Vladimir) Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos”, explicaba.

“Desafortunadamente, a lo largo de los últimos años he trabajado para Channel One. He hecho propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada por ello, por haber permitido a la gente mentir desde las pantallas de televisión y que el pueblo ruso haya sido zombificado”, apuntaba Ovsyannikova.